Tarım Bakanına göre çiftçinin bir eli yağda bir eli baldaymış

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV'de katıldığı programda yem, mazot, gübre ve diğer maliyetler nedeniyle iflas eden binlerce çiftçiyi kızdıracak açıklamalar yaptı. Bakan Kirişci, "Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar." dedi. Bakan Kirişci, kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını da dile getirdi.

BUGÜN ÇİFTÇİMİZ BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR

Bakan Kiriçci, Türk çiftçisi için pembe tablo çizse de rakamlar aksini söylüyor. Türkiye'de çiftçiler borç yükü altında icra ve haciz tehdidi ile kabus dolu bir dönem yaşıyor. CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin bankalara olan borcunun 2.4 milyar lira olduğunu, bugün borcun 200 milyarı aştığını açıklamıştı. CHP'li Sarıbal, "Bugün çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını ödeyemediğinden yapılandırma yapmak zorunda kalıyorsa, bunun nedeni karar vericilerin ballı maaşlarını ödemek için kooperatif yönetiminin uyguladığı tefeci faizleridir" ifadesini kullanmıştı.

ÜRETİCİLER İCRAYA TESLİM OLDU

Türkiye'nin en önemli tarım üslerinden olan Ege Bölgesi'ndeki üreticiler icraya teslim oldu. Bölge genelindeki sekiz ilde iflas bayrağını çeken 496 çiftçinin ekmek teknesi olan tarlası ya borçlu olduğu bankalardan, ya da alacaklısı olan kişilerden ve kurumlar tarafından ihaleyle satışa çıkarılmış durumda.

Ege'nin başlıca tarım üssü İzmir ile birlikte, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Çanakkale ve Balıkesir'de küçük üreticilere ait toplam 496 tarla, yapılacak çeşitli ihalelerde icra yoluyla satılacak. Geçmişte küçük üreticilerin ekip biçtiği ve çeşit çeşit meyve sebze, zeytin, üzüm, tahıl gibi ürünler yetiştirilen ve hayvancılık yapılan yüzlerce alan büyüklüğüne göre 50 bin liradan başlayarak 6 milyon liraya kadar ulaşan fiyatlarla satılacak.

Ödeyemediği borçları ve kredileri yüzünden babadan, dededen miras kalan tarlasını kaybeden ve elindeki malını bankalar ile alacaklılarına teslim eden küçük üreticiler ise ya işsiz kalacak ya da kırsal bölgelerden kente göç ederek yeni bir yaşam şansı arayacak.