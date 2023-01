CHP’li Gürer çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Vah benim çiftçim vah

Samanın tonu 3 bin 500 TL aştı.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılığın yem sorununa çözüm üretilmemesinden olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Samanın fiyatının geçen yıla göre iki katından fazla artarak bin 500- 4 bin lira arasında satılıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlar artıştan samanında nasibini aldığını belirtti.

Sezon ortasına erilmesi ile saman stoklarının azalması ve iklim etkisiyle bu yıl hububat rekoltesi düşme kaygısının samanın fiyatını etkidiğini söyleyen hayvancılık yapan Erkan Yiğit, 50 kilogramlık süt yeminin 400 lira dayandığını, yoncanın fiyatının 7 bin lira, geçen yıl 1500 lira olan samanın ise 3 bin 500- 4 bin lira arasında satılmaya başlandığını anlattı.

YEMİ KENDİM ÜRETTİĞİM HALDE ZORLANIYORUM

Yoncanın, süt yeminin ve samanın fiyatının arttığı için hayvancılık yapmanın zorlaştığına değinen Erkan Yiğit, “Ben hem hayvancılık hem çiftçilik yapıyorum. Yoncayı, samanı kendim ürettiğim halde işin içinde çıkamıyorum. 10 hayvanım vardı. Yarısını satmak zorunda kaldım. Şimdi 5 hayvanım var” dedi.

EŞİM BİLE KÖYÜ TERKETTİ

Çocuklarının hayvancılık yapmayı tercih etmediği için şehre göç ettiğini, eşinin de köyü terk ederek il merkezinde asgari ücretle çalışmaya başladığını anlatan Erkan Yiğit, böyle giderse kırsalda küçük aile tipi denen işletmelerde hayvancılık tamamen biteceğini, önümüzdeki aylarda samanın ton fiyatının 5 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.

Yiğit “Bu iş sürdürülebilir iş değil. Şu an afedersin açık cezaevinde yaşar gibi yaşıyoruz. Bizim sosyal bir hayatımız yok. Gerçekten öyle. Bağkur zaten primleri almış başını gitmiş. Üç bin lira olmuş. Yani ben ne yatırayım? Bu Vaziyette nasıl yatırayım? Yüz bin liradan para kazanamıyorum ki yatırayım. En azından bir emeklilik için önüme açılsın yani.” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Besicimiz ne güzel söylüyor. Yenge dahi diyor ki artık ben şehre gidiyorum. Evet. Bu iş sürdürülebilir iş olmaktan çıkıyor” diye konuştu.

BU YIL SAMAN İTHAL EDEBİLİRİZ

Hayvancılıkla ilgili maliyetin arttığını, ülkemizin bu yıl samanı bile ithal etmek zorunda kalabileceğini belirten CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şehirlerde ikamet edip, et ve süt fiyatları üzerinde yorum yapanlar var; onlara tavsiyem gelip buralarda üretimin nasıl yapıldığını görmeleridir. Samanın bile yüzde 100 arttığı bir ortamda hayvancılık yapmak kolay değil. Cumartesi yok Pazar yok. Bayram yok seyran yok. Her an görev başında olan hayvancılar bir de maliyet artışlarıyla mücadele ediyorlar. Cumhurbaşkanı yem fiyatlar 4 ay sabit kalacak, indirim olacak demesine rağmen yem fiyatlar artmaya devam ediyor. Saman, yonca, slaj yem yanında süt yemine de zam geldi. Yem sorunu çözülmeden Hayvancılık gelişemez. Köylerde ahırlar boşalırken yem fiyatında artış sürüyor. Yem ofisi kurulmalı ve kamu yem fiyatını sübvanse etmelidir. Farklı bölgelerde farklı fiyatlarla saman aldığını söyleyen besici var.3 bin ile 4 bin aralığında saman olursa nasıl bu işi sürdürsünler. Saman ki yalnız hayvan için midesine dolgu malzemesi, besleyici yanı yok, yanında arpa, süt ineği ise süt yemi, vitamini de gerekli. Saman bu fiyata çıkarsa diğer yemlerin fiyatı durur mu? 50 Kg kaliteli süt yemi 400 TL kadar çıkıyor. Bu işin şakası yok. Yem sorunu, ahır giderleri mutlaka kontrol altına alınması sağlanmalıdır. Süte zam gelmeden yeme zam geliyor. Bu durumda hayvancılıkta 1 litre süt= 1.5 kg yem pari- tesi sağlanmadan sürdürülebilirlik riske girmektedir.” diye konuştu.