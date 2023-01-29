Hayvancılığı bırakıp hurdacılığa başladı. AKP’nin politikaları yüzünden işler artık tersine döndü

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

“Bankacılığı bıraktı hayvancılığa başladı. Müteahhitliği bıraktı hayvancılığa başladı hatta spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı” haberleri AKP’nin politikaları yüzünden artık tersine döndü.

Üretimin değerli olduğu zamanlarda vatandaşlar hayvancılığa yönelirken artık günümüzde artan maliyetler ile hayvancılığı bırakan vatandaşlar başka mesleklere yöneliyor. Soner Küçüktaş da onlardan biri.

“HURDACILIK YAPMAYA BAŞLADIM”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hayvancılıkta yaşanan sorunları yerinde tespit etmek üzere gittiği köy ve beldelerden birinde denk geldiği Soner Küçüktaş, “Kazanamadığım için bıraktım. Silajını, yemini temin edemezsek bize zor iş. 24 hayvanım vardı, hepsini satmak zorunda kaldım. Bütün ahırı tasfiye ettim. Aldığımız yem verdiğimiz sütü karşılamıyor, o yüzden hayvancılığı bıraktım ve hurdacılık yapmaya başladı. Şimdi hurda işiyle uğraşıyorum” dedi.

“100 HAYVANI KESİME YOLLAMAK ZORUNDA KALDIM”

Hayvancılıkla uğraşan Ergün Dane ise, süt fiyatlarına 1 lira zam gelmeden yeme 2 lira zam geldiğini belirtirken “Başta yem fiyatları olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış karşısında 250 hayvanın 100’ünü sattım. Kesime yollamak zorunda kaldım. Şu an elimde 150 büyükbaş hayvanım kaldı” dedi.

Hayvancılık konusunda anlatılan destek ve hibelerin çoğunun üreticiye ulaşmadığına işaret eden Ergün Dane, “Su koskoca tesisin günlük gideri milyarlarca lirayı buluyor. Yıl boyunca bize verilen destek 12 bin lira buzağı desteğidir. Bunun haricinde herhangi bir destek almadık” şeklinde konuştu.

Süt yemi, silaj, saman fiyatlarının sürekli arttığına değinen Ergün Dane, “Biz bunları kendimiz ürettiğimiz halde zorlanıyoruz. Dışarıdan almaya kalksak çok daha büyük sıkıntının içine girerdik. Çünkü 1 litre sütü sattığımız zaman süt parasıyla 1 buçuk kilo yem alabilmeliyiz ki süt üretiminden kar edelim. Ama öyle olmuyor, kazanamıyoruz” dedi.

Vatandaşların bir dönem yöneldiği mesleklerden biri olan hayvancılık AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle kaçılan bir sektör haline geldi. Üretime darbe vurulan politikalar sonucu artık vatandaşlar hayvancılığı bırakıp hurdacılık gibi mesleklere yöneliyor. Bu vatandaşlardan biri CHP’li Gürer’e dert yandı.