CHP'li Gürer'den iktidara çağrı: Emekli ve memur için kira yardımı yapılmalıdır

TBMM bir konuşma yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Ekonomik kriz kiracıları da vurdu. İktidar yüzde 25 üst sınır koymasına rağmen kira artışları aldı başını gidiyor. Kiracılar ev bulmakta ve kira ödemekte sorun yaşıyor. Sınırda artış talep eden kiracıya, ev sahibi "Evimi boşalt." diyor. Büyük kentlerin bazı mahallelerinde 10 bin liranın altında kiralık ev yok. Ucu açık kira fiyatları katlıyor. Kiracılar ne yapacağını kara kara düşünüyor.” Diye konuştu. Gürer”Memur ve emeklileri kira artışından korumak için evi olmayan, kirada oturan emekli vatandaşlarımıza asgari ücretin üçte 2'si kadar kira yardımı yapılmasını, kamu kurumunda çalışanlara 4 bin lira kira yardımı yapılmasını talep eden kanun tekliflerimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunu belirtti. Gürer “ Kamu çalışanlarına her yıl açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranında ayrıca ek zam da yapılmasını şart olduğunu söyledi.. Emekli ve kamu çalışanlarına bir katkı olacak kanun tekliflerimin gündeme alınıp bir an önce görüşülmesini talep ediyorum.” Dedi.

İKİ KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te yaptığı açıklamada da ev sahibi olmayan emekliler ve kamu kurumlarında görevli memurlara kira yardımı yapılması istemiyle verdiği kanun tekliflerini de anlattı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için hazırladığı kanun teklifinde, ev sahibi olmayan emeklilere asgari ücretin 3’te ikisi kadar, memurlar için hazırladığı kanun teklifinde ise aylık 4 bin lira ve her yıl TÜFE artışına uygun artış ile kira yardım yapılmasını önerdi.

KİRA YARDIMLARI İÇİN İKİ AYRI KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun tekliflerinde, emekliler ve kamuda görevli memurlara kira yardımı yapılmasının ihtiyaç durumuna geldiğini söyledi.

KİRA FİYAT ARTIŞLARI DAR VE SABİT GELİRLİLERİ SIKINTIYA YOKTU

Ekonomik krizlerin ülkemizde farklı kesimleri önemli ölçüde etkilediğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fiyat artışlarının yaşamın her alanında, dar ve sabit gelirli vatandaşı sıkıntıya soktuğuna dikkat çekti.

KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25’E UYANLARIN SAYISI ÇOK AZ

Ev kiralarındaki artışların ev sahibi-Kiracı arasında tartışmalar yarattığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her ne kadar siyasi iktidar, kira artış oranını yüzde 25 ila sınırlandırsa da bunun uygulanabilirliği ile ilgili yaşanan sorunlar var.Ev sahibi daha fazla artış yapmayan kiracısına evi boşalt diyor” dedi.

EV KİRALARI 10 BİN LİRA ÜZERİNE ÇIKTI

Ev kiralarının 10 bin lirayı bazı büyük şehirlerde geçtiğini ve yüksek ev kiralarına dahi kiralık ev zor bulunduğunu anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumda, ev sahibi olmayan emekliler ve memurlar için ev kirası ücretinin büyük bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

LOJMANLARA DÖNÜŞ

Memurların kullandığı devlet lojmanlarının geçtiğimiz dönemlerde kira tutarı arttırılması ile çoğunun devre dışı kalıp yüzlerce lojmanın yıkıldığını bugun kira artışı ile büyük kentler için yeniden lojmanların ihtiyaç olduğunu, lojman olmazsa gelirine göre büyük şehirlerde memurların yaşam koşullarının ağırlaştığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "büyük kentlerde ev kiralarının yüksek olması nedeniyle kamu görevlilerin başka kentlere tayin istiyor” dedi.

EMEKLİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA HAYATLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ülke genelinde sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin, ekonomik sorunlar nedeniyle sağlıklı yaşam ve beslenemediklerine vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, emekli maaşlarına yapılan zammın; gıda, akaryakıt, elektrik vb. temel ihtiyaç kalemlerinde yaşanan fiyat artışları ve enflasyon rakamlarındaki yükseliş karşısında değersizleştiğini belirtti.

YOKSULLUK SINIRI ARTIYOR

Maddi anlamda sorunlu bir sürecin içinde olan emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında da zorlandıklarını aktaran Gürer, “Bu süreçte emekli vatandaşlarımızın geçim kaygısı yaşamaları sağlık sorunlarının artışına da neden olmaktadır. Türk-îştarafından açıklanan son yoksulluk sınırının ise 33.732 TL’ye yükseldiği görülmektedir. Emekli vatandaşlarımızın enflasyona karşı korunacağı ifade edilmesine karşın, bunun gerçekleşmediği” ifadelerine yer verdi.

KONUT FİYATLARINA YETİŞİLMİYOR

Ülkemizde konut fiyatlarının her geçen gün arttığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun konut sahibi olmayanların sorunlarını artırdığına değindi.

Gürer’in sahibi olamayan emeklilere aylık asgari ücret tutarının üçte ikisi oranında kira yardımı yapılmasını önerdiği kanun teklifinin ilgili maddesinde şu ifadeler yer aldı:

“Maddi olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden en çok etkilenen toplumsal gruplardan biri olan emekli vatandaşlarımız arasında ev sahibi olmayanların aldıkları maaşlarla hem kira ödemeleri hem de geçinmeleri olanaksızdır. Bu sebeple ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza asgari ücretin üçte ikisi kadar kira yardımı yapılması amaçlanmıştır.”

MEMURA DA KİRA YARDIMI YAPILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, benzer bir kanun teklifini de kamu da görevli için verdi.

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, teklifinde memurlar için aylık 4 bin lira tutarında kira yardımı yapılmasını istedi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI, KİRA FİYATLARINI TAVAN YAPTI

Kiralara yapılan fahiş zamların, maaşlı olarak çalışan orta gelir ya da alt gelir grubunu mağdur ettiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizin ekonomik anlamda içinde bulunduğu olumsuz durumun yansımaları, özellikle bazı büyük şehirlerde yabancı yatırımcıların konut satın alması veya kiralama yapması, kira fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

MEMURUN MAAŞI YETERSİZ KALIYOR

Yüksek konut maliyetleri ve yaşam şartlarının, çalışanların mali kaynaklarını ciddi ölçüde azalttığına işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Özellikle memurların maaşlarının yetersiz kaldığı için konut maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla kira yardımı yapılması son derece zaruri bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Memurlar, kariyerlerinin farklı aşamalarında ve görev değişikliklerinde farklı bölgelere atanabilmektedir. Ülkemizde uygun fiyatlı bir kiralık konut bulma imkanı kalmayan bu kesim için artık bu durum bir sorunsala dönüşmüştür” diye konuştu

4 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPILMALI

CHP Milletvekili Gürer, yaşadığı bu olumsuz durumun aşılması için kamu kurumlarında çalışan vatandaşlara, 4.000 TL kira yardımı yapılmasının ve bunun TÜFE bağlı artırılmasının bu kesime maddi açıdan bir nebze olsun nefes aldıracağını kaydetti.