TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmedi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini açıklayarak, "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonu için yüzde8,8 gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmedi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır" şeklinde ifade etti.

TCMB YIL SONU ENFLASYLON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini açıklayarak, "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2024 yıl sonunda ise, yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini beklediklerini belirtti.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor

*Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı

*Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı

*Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor

*Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır

"Milli gelir gelişmiş ülke seviyelerine yakınsamaktadır"

*Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır

*Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir

*Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir

"Deprem felaketinin etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir"

*Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir

*Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

*Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir

*Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır

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