CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama

CHP'li Selin Sayek Böke, MYK üyeliğinin istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böke, "Eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim" dedi.

CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

TÜM ÜYELERİN İSTİFASINI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'MÜCADELE VE UMUT HİÇ BİTMEYECEK'

Böke, şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu’nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek.

Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek...”

selin1.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Sosyal medya yayıncısı isyan etti: Bir gün Tayyip kazanıyor ertesi gün Galatasaray kazanıyor Spor
Sosyal medya yayıncısı isyan etti: Bir gün Tayyip kazanıyor ertesi gün Galatasaray kazanıyor
2 bin 738 caminin olduğu Samsun'da, Yolun ortasında namaz kıldı Güncel
2 bin 738 caminin olduğu Samsun'da, Yolun ortasında namaz kıldı
RIdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızına methiyeler düzdü Spor
RIdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızına methiyeler düzdü
Kızılay kurban bedeline dudak uçuklatan zam Güncel
Kızılay kurban bedeline dudak uçuklatan zam
Ağrı'da foseptik çukuruna düşen Miray Asel, yaşamını yitirdi Güncel
Ağrı'da foseptik çukuruna düşen Miray Asel, yaşamını yitirdi
Kırıkkale'yi sağanak ve dolu vurdu: Araziler zarar gördü, 20 hayvan telef oldu Güncel
Kırıkkale'yi sağanak ve dolu vurdu: Araziler zarar gördü, 20 hayvan telef oldu