CHP'li Özkan'dan SADAT'a çok büyük suçlama: IŞİD'e bağlı yapılar CHP'li görünmek için eğitim alıyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı televizyon programındı seçim gecesine dair aldıkları provokasyon iddialarını paylaştı. SADAT ve IŞİD'le bağlantılı yapılara dikkat çeken Özkan, "Bunlardan bazılarının CHP'li gibi görünmek için eğitim aldıklarına dair duyumlarımız var" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özkan'dan SADAT'a çok büyük suçlama: IŞİD'e bağlı yapılar CHP'li görünmek için eğitim alıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Seçime sayılı günler kala, sandık güvenliği ve provokasyon iddiaları siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak Habertürk'te "Seçim 2023" programının konuğu olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 14 Mayıs akşamına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Kürşad Oğuz'un "Seçim güvenliğine dair endişeleriniz mi var?" sorusunu yanıtlayan Özkan SADAT ve IŞİD'le bağlantılı yapılara dikkat çekti ve kendilerine gelen duyumları paylaştı.

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"CHP'Lİ GİBİ GÖRÜNMEK İÇİN..."

Özkan, "Çeşitli provokasyonlar konusunda duyumlar alıyoruz. Güvenlik birimlerinden, sokaktan... Biliyorsunuz bazı selefi grupların silahlandığına dair, İsmailağa tarikatından bir şeyhin açıklamaları vardı, gitti savcılığa da ifade verdi. Sonrasında o konu kapandı. Hiçbir şey olmamış gibi bir durum ortaya çıktı" dedi.

Tuncay Özkan, "Ancak SADAT ve SADAT'a bağlı yapıların, dernekleri ziyaret ettikleri, IŞİD'in Türkiye'deki hücreleriyle bağlantılı grupların seçim gününe ilişkin çeşitli provokasyon hazırlıkları içinde olduğunu... Hatta bunlardan bazılarının CHP'li gibi görünmek için eğitim aldıklarına dair duyumlarımız var" ifadelerini kullandı.

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3 İSİM İÇİN BAKANLIK İDDİASI

Özkan ayrıca yayında CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na aday olacağını belirtti.

Özkan daha önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı üzere; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olduğunu söyledi.

CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde KRT canlı yayınına katılan CHP lideri 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterileri yapmasın. Herkes evinde otursun. Ertesi sabah zaten zaten rakamlar netleşecek, YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileri ile dışarıya çıkıldığında, taşkınlıklar olabilir. Bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız" diye konuşmuştu.

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