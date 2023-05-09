Tuncay Özkan: AKP'liler 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacaklar

CHP’li Tuncay Özkan, AKP'nin 81 ilde CHP logolu şekilde terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan afişler asacağını açıkladı. CHP konuyla ilgili YSK’ya başvurdu.

Tuncay Özkan: AKP'liler 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacaklar

Tuncay Özkan, Bolu mitingi ardından gazetecilere yaptığı açıklamada CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) AKP'nin bu afişleri asmasına engel olunması için başvuru yaptığını bildirdi.

Özkan, CHP olarak AKP'nin 81 ilde afişleri panolara asma ve halka broşür dağıtma hazırlığını öğrendiklerini belirterek, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde montajlanmış bir videoyla PKK'lı Murat Karayılan'ı sanki CHP videosu içerisinde gösterdiğini anımsattı.

“CHP’Yİ TERÖRLE YAN YANA GETİRMEK ALÇAKLIKTIR”

Şimdi de AKP'nin CHP logosuyla sahte afişler ve broşürler ürettiği belirten Özkan, AKP'nin dezenformasyon ile seçim kazanmaya çalıştığını söyledi.

"YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım" diyen Özkan, “Terör örgütü ile CHP’yi yanyana getirmek terör örgütü propagandası yapmaktır. CHP’nin ne PKK’yla ne de herhangi bir terör örgütü ile bağı yoktur, hiçbir görüşmesi gizli pazarlığı söz konusu değildir. CHP’yi terörle yanyana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkaracak kirli propaganda yöntemleriyle CHP’nin kazanmasını engellemeye çalışmak nafile bir çabadır. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak kaybedecekler. Yine onlara sığındılar PKK kanatları altına sığındılar. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. PKK ve CHP afişlerine seçim malzemesi haline getirmek suçtur" diye konuştu.

CHP'DEN YSK'YA BAŞVURU

Halk TV'de Ekrem Açıkel ile Halkın Haberi programına bağlanan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Tuncay Özkan'ın söylediklerini aktardı. Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu mitingini izledik. Mitingin ardından Tuncay Özkan gazetecilerin bulunduğu otobüse gelecek. Önemli gelişmeyi tespit ettik dedi. Seçmenleri kara propaganda ile etkilemeye çalışıyor AK Parti. Çok sert ifadeler kullandı Tuncay Özkan. 81 ilde billboarda asmak için afişler hazırlamışlar, el broşürü hazırlamışlar. Bunlarda CHP logosu kullanıyorlar sanki CHP'nin kampanyasıymış izlenimi veriliyormuş gibi dedi Özkan.

El broşürü hazırlamışlar 81 ilde dağıtılması için. CHP hazırlamış gibi gösterecekler. Erdoğan'ın Pazar günü gerçekleştirdiği İstanbul Mitingi'nde CHP'nin 'Sana Söz' videosunda sanki Murat Karayılan görüntüsü kullanılmış gibi gösterildi. AK Parti dezenformasyona başvuruyor. 81 ilde kara propaganda hazırlığı var. Muharrem Erkek YSK'ya başvurdu YSK'dan bu duruma müdahale etmesini bekliyoruz dedi Tuncay Özkan.

Tuncay Özkan'ın aktardığına göre bu afişlerin asma hazırlığı bu geceden yapılacakmış. YSK Ankara'da nasıl girişimde bulunacak. İl seçim kuruluna, Valiliklere bir müdahale söz konusu olacak mı bu merak konusu."

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