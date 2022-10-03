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  • CHP'li belediyelere kumpas iddiası. CHP'li üst düzey isim açıkladı. Kulağımıza bilgiler geliyor!

CHP'li belediyelere kumpas iddiası. CHP'li üst düzey isim açıkladı. Kulağımıza bilgiler geliyor!

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçime doğru belediyelere karşı kumpaslar ve kara propagandaların artacağını bildiklerini belirterek "Kulağımıza da bilgiler geliyor bu yönde" dedi...

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:50
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CHP'li üst düzey isim açıkladı. CHP'li belediyelere kumpas iddiası. Kulağımıza bilgiler geliyor

CHP'li belediyelere kumpas iddiası. CHP'li üst düzey isim açıkladı. Kulağımıza bilgiler geliyor!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanı ile parti genel merkezinde görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, programları nedeniyle toplantıya video konferansla bağlandı.

Toplantının, belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ile görüşme talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkez ve belediyelere kara propagandaya karşı ortak hareket etme kararı alındığını söyledi.

"KULAĞIMIZ BAZI BİLGİLER GELİYOR"

Seçim öncesi partiye dönük baskıların artacağı duyumları aldıklarına değinen Torun, "Artık seçim yaklaştıkça biliyoruz ki belediyelerimize karşı kumpaslar ve kara propagandalar artacak. Bu sadece Mersin ile İzmir ile bitmeyecek. Daha önce Ekrem Bey'e, Mansur Bey'e yapılmıştı. Kulağımıza da bilgiler geliyor bu yönde ama biz en sert şekilde bu konuya gerekli müdahaleyi yapacağız" dedi.

Torun, "Bizim belediyelerimizde hiçbir şey bulamazlar. Sonuçta İçişleri Bakanlığı orada, Adalet Bakanlığı orada. Çalışan personelin soruşturmasını yapan onlar. Yani bir suçlu mudur, değil midir onun belgesini veren onlar ama sanki belediyelerimizde bir suç varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Sabaha karşı baskın yaparak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir dosyayı, bir görevliyi göndererek alması mümkünken 50 polisi kapıya dayayarak sabaha karşı bir dosya için sanki önemli bir olay varmış gibi belediyeye gönderiyorlar. Bunların hepsi algı yaratma çabası" diye konuştu. 

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Son nefese kadar
3.10.2022 19:52
Su uyur gidecek parti uyumaz.  
 
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