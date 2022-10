Kılıçdaroğlu 6'lı masadan çıkan iki önemli kararı canlı yayında açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuğu olduğu İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Küçükkaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine gülerek söylediği, “İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma” ifadesini aktardı. CHP lideri buna karşın, “Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünkü toplantıdan sonra liderler zirvesini bundan böyle daha sık toplayacaklarını söyleyen CHP lideri, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

“DÜN İKİ ÖNEMLİ KARAR ALDIK”

“Dün iki önemli karar aldık” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritası... Yani biz nasıl yöneteceğiz. Var olan tereddütler varsa gidereceğiz. İkincisi ülkemizin temel politika alanları. Bu konularda da bir çalışma yapılıyor. Bu daha uzun vadeli bir çalışma olacak. Biz iktidar olduğumuzda tarımda, milli eğitimde şunu yapacağız... Tüm bunları belirleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir.

6 ay içinde toplumun bir rahatlaması lazım önce bunu yapacağız. Çiftçinin, esnafın faiz borcu var biz bunları sileceğiz. Aile Destekleri Sigortasını getirmek istiyoruz. Hiçbir evde yoksulluk emaresi olmayacak. Hiçbir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilip onu karanlığa, soğuğa mahkum etmeyeceğiz. Biz öyle bir düzen getireceğiz ki kime isterse oy versin ama hiç kimse yatağa aç girmesin. Bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. Anne baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde gönderecek."