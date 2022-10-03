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Kılıçdaroğlu 6'lı masadan çıkan iki önemli kararı canlı yayında açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa ikinci tur ilk toplantısının ardından Halk TV’de konuştu. Kılıçdaroğlu, masadan çıkan iki önemli kararı da açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı. 6’lı masadan çıkan iki önemli karar

Kılıçdaroğlu 6'lı masadan çıkan iki önemli kararı canlı yayında açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuğu olduğu İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Küçükkaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine gülerek söylediği, “İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma” ifadesini aktardı. CHP lideri buna karşın, “Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünkü toplantıdan sonra liderler zirvesini bundan böyle daha sık toplayacaklarını söyleyen CHP lideri, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

“DÜN İKİ ÖNEMLİ KARAR ALDIK”

“Dün iki önemli karar aldık” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritası... Yani biz nasıl yöneteceğiz. Var olan tereddütler varsa gidereceğiz. İkincisi ülkemizin temel politika alanları. Bu konularda da bir çalışma yapılıyor. Bu daha uzun vadeli bir çalışma olacak. Biz iktidar olduğumuzda tarımda, milli eğitimde şunu yapacağız... Tüm bunları belirleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir.

6 ay içinde toplumun bir rahatlaması lazım önce bunu yapacağız. Çiftçinin, esnafın faiz borcu var biz bunları sileceğiz. Aile Destekleri Sigortasını getirmek istiyoruz. Hiçbir evde yoksulluk emaresi olmayacak. Hiçbir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilip onu karanlığa, soğuğa mahkum etmeyeceğiz. Biz öyle bir düzen getireceğiz ki kime isterse oy versin ama hiç kimse yatağa aç girmesin. Bir yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. Anne baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde gönderecek."

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Gebzeli kaptan
3.10.2022 11:51
Meral hanım aldığı kongre kararıyla, Hdp ile ittifaka kısmında olsa karşı çıkan çakma ülkücülerin kafasını koparacak. Özellikle Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioglu gibileri. Çünkü Fetö Terör Örgütü ve Ta  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
3.10.2022 11:21
Bu ulkede pkk sever birileri varsa Akp ve Bay recebimdir.Apoya sayın sahli muslüme kirmizi hali seren ta kendileridir hamdolsun  
 
AAAA
3.10.2022 11:07
Sayin kilicdar oglu bir aftan bas etin devamini getir kise bu ceza evindeki gecleri ve ayleleri düsunmuyor bunlar ne yiyiorlar ne yapiyorlar herker bizden oy bekliyor kim af getirirse oyumuz onla  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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