CHP’nin yeni bilgi ve iletişim teknoloji sorumlusu açıkladı. Tüm eleştirileri aldık, ikinci tura ona göre hazırlandık

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Devrim Barış Çelik, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP'li Çelik, şunları söyledi:

“14 Mayıs seçimleri tamamlandı. AKP parlamentoda çoğunluğu kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Seçim sonrasında partimizde bir görev değişimi yaşandı. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız Sayın Onursal Adıgüzel görevden ayrıldı. 17 Mayıs tarihinde tüzüğümüz gereği Parti Meclisi Üyelerimiz arasından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu göreve getirildim. Başta gençlik kollarından beri tanıdığım Onursal kardeşime ve ekibine teşekkür ederim. Bu süreçte, dünyanın dört bir tarafından bize katkı koymak için arayan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Onların eleştiri ve önerilerini aldık. Sürecimizin yönetilmesinde ve sistemlerimizin iyileştirilmesinde bu öneri ve eleştirilerden faydalandık. Özellikle siber güvenlik tarafında faydalanmaya da devam ediyoruz.

“BİTEM 2010 YILINDA KURULMUŞTUR. 8 SEÇİM VE REFERANDUM TECRÜBESİNE SAHİPTİR”

Geçen bir haftalık süreçte hem 14 Mayıs sürecini yöneten ekip arkadaşlarım hem de bize yeni katılan ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde, gerekli incelemeleri yaptık. Birazdan bunlarla ilgili detayları belirteceğim. Öncelikle başında bulunduğum kısa adı BİTEM olan Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi hakkında bilgi vermek istiyorum. BİTEM 2010 yılında kurulmuştur. 8 seçim ve referandum tecrübesine sahiptir. Deneyimli kadrosu ile hem CHP İntranet ve CHP Net adını verdiğimiz bilişim sistemleri ile CHP örgütlerinin yönetilmesini kolaylaştırıcı görevler üstlenmektedir. Hem de seçim sonuç sistemi ile seçimlerin bilişim sitemleri ile yönetilmesini ve mobil uygulamalarımız ile seçim günü sahadan veri akışını sağlanmaktadır.

“SEÇİM GÜNÜ SEÇİM SİSTEMİMİZ HİÇBİR ZAFİYETE UĞRAMADAN ÇALIŞMIŞ ÇEŞİTLİ BANT DARALTMA TEŞEBBÜSLERİ ÖNCEDEN TESPİT EDİLİP ÇÖZÜLMÜŞTÜR”

Ayrıca seçim dönemlerinde, siber ataklara karşı, siber güvenlik tedbirleri yanında, ağ ve sistem güvenliği ile ilgili profesyonel hizmetler alınmıştır. Sektörel tanınmışları olan profesyoneller, ağ ve sistem güvenliği, mobil uygulamalar, veri tabanları, internet altyapıları, siber istihbarat konularında çalışmak üzere göreve başlamıştır. Bu deneyimli ekip, sistemlerin aynı anda dört farklı veri merkezi üzerinde çalışmasını sağlamış ve bu sistemleri defalarca test etmiş, sızma testlerini başarıyla tamamlamış, yük testlerini ise olası seçim trafiğinin 50 katı büyüklüğü kadar gerçekleştirmiş, süreç içerisinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları tek tek tespit edip çözmüş ve seçim gününe hazırlamıştır. Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile emeği geçen bu arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.

“BİZİM SEÇİM SİSTEMİMİZİN ESASI SANDIK GÜVENLİĞİDİR

Seçim sistemimiz tarafından YSK ile oluşan sandık bazındaki farkları işaretleyerek hızlı bir şekilde itirazların yapılmasına imkan vermiştir. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir.Seçim süreci birçok siyasi partide olduğu gibi partimizde de üç aşamada ele alınmakta ve süreçler buna göre yönetilmektedir. Seçim öncesi, seçim günü, seçim sonrası… Seçim öncesinde, sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, sonrasında bu kişilerin parti okulumuz tarafından yapılan eğitimleri. okul bilişim sorumlularının atanması ve eğitilmesi buna örnek olarak verilebilir. Seçim gününde, oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ıslak imzalı tutanakların teslim alınmasıdır. Seçim sonrasında ise, okul bilişim sorumluları tarafından seçim sonuçlarının genel merkezimize aktarılması, Islak İmzalı Tutanakların ilçe başkanlıklarımıza teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilip hukuki süreçlerin başlatılmasıdır.

“ALEYHİMİZE FARKLILIK BULUNAN SANDIKLARDAN 2645’İNİ ÖRGÜTLERİMİZİN İTİRAZLARIYLA DÜZELTTİRİLMİŞTİR”

14 mayısta yapılan oylama sonrasında sistemimiz tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulu’nun SEÇSİS’e girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Hem Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de partimiz ve ittifakımız oylarından YSK sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunlardan bazıları 1 oy, bazıları 100 oydu. Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645’ini örgütlerimizin itirazlarıyla düzelttirilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılığı ortadan kaldırılmıştır.

“SİYASİ PARTİLER SANDIK GÜVENLİĞİNİ ÖNCELEDİKLERİ İÇİN HALKIN OY KULLANDIĞI SANDIKTAKİ SONUÇLARI KONTROL ETMESİNİ İÇİN EKRANLAR AÇABİLİRLER”

Diğer sandıklardaysa ilçe seçim kurulu üyelerimiz, doğrudan seçim kurullarında farklılığı gidermiştir. Kurul üyelerimiz, düzeltme ve denetleme tutanaklarıyla aleyhimize ortaya çıkan farklılıkları gidermiştir. Ayrıca kamuoyunda oluşan bir beklenti ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Hem medyada hem de sosyal medyada CHP’nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağı ile ilgili bir beklentinin oluşuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranlarımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerin halkı bilgilendirmekte kullandıkları bir takip ekranıdır. Siyasi partiler, seçim takip ekranı şimdiye kadar yayınlamadıkları gibi bu seçimde de yayınlamamışlardır. Siyasi partiler sandık güvenliğini önceledikleri için halkın oy kullandığı sandıktaki sonuçları kontrol etmesini için ekranlar açabilirler. Biz de vatandaşımızın kendi T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanağı ile YSK’dan gelen sonucunu kontrol ermesi için o gece sts.chp.org.tr sayfasını açtık. Bu sayfada aşırı talep sonucu yavaşlamalar yaşanmasına neden oldu. Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık. Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuçlarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik.

“SİZ SANDIĞA GELİN, OYUNUZU KULLANIN VE GERİSİNİ CHP’YE VE MİLLET İTTİFAKI’NA BIRAKIN.”

Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişileri tarafından test ediliyor. Sistem güvenliği açısında tüm teknik detayları şu anda açıklamayı uygun bulmuyoruz. CHP seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim, sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır. Erdoğan ve tek rejiminin partisi AKP güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç 0-0’dır. Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini CHP’ye ve Millet İttifakı’na bırakın.”