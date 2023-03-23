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Kanser tedavisi gören Daum açıklama yaptı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, diğer taraftan Bursaspor'da da görev yapan Daum, yakalandığı kanserin tedavisi hakkında açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:05
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Christop Daum son durumunu paylaştı

Kanser tedavisi gören Daum açıklama yaptı
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Kanser tedavisi gören Alman teknik direktör Christop Daum, Alman basınına sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Tedavisinin iyi gittiğini ancak kanserin tamamen yenilecek bir şey olduğuna inanmadığını söyleyen Daum, şu ifadeleri kullandı;

"Kanseri yenebileceğimizi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Benim için bu daha çok şunu söyleyebilmekle ilgili: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim. Bunun için de daha fazla terapi gerekli olacaktır."

Akciğer kanserinin kendisinde geçen yaz rutin bir kontrol sırasında keşfedildiğini belirten Daum, "Bu sırada düzensizlikler meydana geldi ve bunun sonucunda akciğer kanseri keşfedildi. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki herkese düzenli olarak kontrole gitmelerini tavsiye edebilirim." dedi.

''GÜNDE YARIM PAKET İLE BİR PAKET...''
 "Günde yarım paket ile bir paket arasında sigara içiyordum. Bu kesinlikle hastalığıma etkide bulundu. Bırakmak tamamen bir irade meselesi."

Daum şöyle devam etti: "Tüm hayatım yenilgiden sonra ayağa kalkmak ve bir sonraki maçı kazanmak üzerine kurulu. Sürekli mücadelenin hayatımın büyük bir parçası olması şimdi bir avantaj haline geldi. Vücudumda her zaman mücadele etmem gereken davetsiz bir misafir var. Onunla yüzleşeceğim ve onu uzaklaştıracağım ya da en azından sınırlayacağım ki birlikte iyi yaşayabilelim."

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