Fatih Terim 'Bir ihtiyacın var mı' diye sordu: Daum '3 puan' dedi. O video yeniden gündem oldu

Yıllar önce Fatih Terim'le Daum'un yaşadığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde Ali Sami Yen Stadı'nda soyunma odası önünde iki teknik adam bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ev sahibi olarak Daum'un yanına giderek sohbet etmeye başladı.

Terim, Daum'a "Bir ihtiyacınız var mı" diyerek jest yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum ise Fatih Terim'e "Evet! 3 puan lazım" sözleriyle karşılık verdi.

Fatih Terim'in de Alman çalıştırıcıya "Herkes onu istiyor" demesi üzerine iki teknik adam birbirine sarılarak kucaklaştı.

Maç öncesi yaşanan bu diyalog yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündeme geldi.

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