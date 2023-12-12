Zıplayan otomobilin fiyatı belli oldu. Bütün teknik özellikleri açıklandı

BYD Auto şirketi bünyesindeki lüks elektrikli marka YangWang'ın U9 modeli otomobil için çok beklenen teknik özellikler açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zıplayan otomobilin fiyatı belli oldu. Bütün teknik özellikleri açıklandı

BYD Auto’ya bağlı lüks elektrikli otomobil üreticisi YangWang U9 modelini, Ocak ayında tanıtmış ve otomobil kısa süre önce ilk kez bir yarış pistinde test edilirken görüntülenmişti.

İŞTE YENİ MODELİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

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Süper otomobillere göre oldukça büyük olan araç 4,966 mm uzunluğa, 2029 mm genişliğe ve 1,295 mm yüksekliğe sahip olan U9 modeli, ayrıca 2.900 mm dingil mesafesine sahip ve bu akslar arasında 100 kWh'lik büyük bir batarya paketini barındırıyor. Bu paket BYD'nin bir yan kuruluşu olan FinDreams tarafından üretilmekte.

Otomobil, her biri 322 hp (240 kW) gücünde dört elektrik motor kullanıyor. Otomobilin 1287 hp güce ihtiyacı olmadığı iddia edilse de 2.475 kg ile içten yanmalı bir süper otomobilden çok daha ağır olduğu belirtildi.

ZIPLAYAN OTOMOBİL

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U9'un en ilgi çekici özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD tarafından 'Disus-X sistemi' olarak adlandırılıyor ve Sönümleyici Gövde Kontrol Sistemi, Akıllı Hidrolik Gövde Kontrol Sistemi ve Akıllı Hava Gövde Kontrol Sistemi aracılığıyla karmaşık dikey, yanal ve uzunlamasına hareket kontrolü sağlıyor. Bu sistemler aracın üç tekerlek üzerinde hareket etmesini ve hatta yukarı ve aşağı zıplamasını sağladığı bildirildi.

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FİYAT 12 MİLYON TL’Yİ AŞACAK

Yakın zamanda üretimine başlanması beklenen YangWang U9'a sığdırılan tüm teknolojiye rağmen, diğer BYD modellerinin izinden gidecek ve yaklaşık 1 milyon yuan yani 140 bin dolar civarında bir etiketle satışa sunulacak.

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140 bin dolarlık baz fiyat, 4 milyon 64 bin liraya karşılık gelirken vergiler eklendiğinde ise fiyat 12 milyon 17 bin liraya çıkıyor. Ayrıca bayi kârı ve nakliye tutarları da fiyatı bir nebze daha artıracağı tahmin ediliyor.

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