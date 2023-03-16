Ciğerotu bitkisi akciğer hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ciğerotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ciğerotu bitkisinin akciğer hastalıklarında faydalı olduğu vurgulandı.

AKCİĞER (GÖĞÜS) HASTALIKLARI NELERDİR?

Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görülenleri astım ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dır.

CİĞEROTU BİTKİSİ NEDİR?

Nodangiller familyasından; 10-15 santimetre boyunda çok yıllık, otsu birbitkidir. Çiçekleri; önceleri kırmızımtıraktır. Sonradan morumsu-maviye dönüşür. Gövdesi dik ve tüylüdür.

NEREDE KULLANILIR?

İçeriğinde tanen, müsilaj, şekerler, reçine ve sabit yağ vardır. Yaprakları kullanılır.

ZARARI VAR MI?

Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır. Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.