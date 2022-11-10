Cihan Kolivar: Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir dediği için tutuklanmıştı

‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Silivri Cezaevi'nde Tugay Bek ile görüştü.

Avukat Bek, Kolivar’ın "Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" dediğini aktardı.

"SADECE KENTİ MİLLETİME DEĞİL, HİÇBİR MİLLETE HAKARET ETMEM"

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, Tugay Bek, görüşmede Kolivar’ın bahse konu yayında söylediği sözlere şöyle açıklık getirdiğini anlattı: "52 senelik fırıncıyım. Benim sorunum ekmek, ben fırıncılar sendikası başkanıyım, benim amacım fırıncı esnafının çıkarlarını korumak. O yayında da buna dikkat çektim, özellikle kaçak fırınların önüne geçilmesi gerektiğini anlattım. Fırıncıların en büyük sorunu ilçe belediyeleri, benim eleştirilerim büyük kısmı ilçe belediyelerine. Kaçak fırınlar artıkça biz daha fazla zarar ediyoruz. Ben bunu söylüyorum. Sözlerime gelince, ben o konuşmamda Türk halkına aptal demedim. Benim bu konuda düşüncem de bilimsel, insanların ekmek ağırlıklı beslenmemesi, çok yönlü beslenmesi gerektiği bilimsel bir gerçek. Bunu Canan Karatay da söylüyor, kitap yazıp, satıyor. Ekmek ağırlıklı, tek yönlü beslenme sağlığa zararlıdır demek istedim, başka bir kastım yok. Sunucu sözlerimi duyar duymaz kesti, kesmeseydi sözlerime açıklık getirebilirdim. Ben Karadenizli bir Türküm, kendi milletimle gurur duyarım. Ama ben insanı severim, insanları milletlerine göre de ayırt etmem. Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem.”

''AÇIKLAMALARI YARGIYA MÜDAHALE''

Turgay Bek, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlaması ile gözaltına alınıp ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması ile tutuklanmasına dair ise şunları aktardı:

"AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cihan Kolivar ile ilgili 'Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elemanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir’ paylaşımını yaptı. Cihan Kolivar bu paylaşımın açıkça yargıya müdahale olduğunu söyledi."