CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yerel seçim için “Aday Tanıtım 2024” toplantısını izledim.

Çok başarılı hazırlanmış mükemmel bir sunum.

AKP’nin yaptığı gibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın Tek Adam şovu gibi değil, CHP’nin mevcut belediye başkanları ile yeni belediye başkan adaylarının oluşturduğu Türkiye İttifakı’nın şovu oldu.

Özel’in söz ettiği “İşimiz gücümüz Türkiye” seçim beyannamesinin temel teması şöyle:

-Çıkış yolunun güçlü adımı; Türkiye İttifakı.

2019-2024 döneminde CHP’li belediye başkanlarının şeffaf ihaleleri, sosyal yardımları, çiftçiye, köylüye verdiği destekleri ve en önemlisi de kentleri parsel, parsel imar ve ihale rantlarına kapatmalarıdır.

Seçim beyannamesinin başlıklarını şöyle özetleyeyim:

Cumhuriyet Halk Partisi kadroları şehirlerimizi;

-Kalkınma belediyeciliğiyle dirençli ve güvenli,

-Refah belediyeciliğiyle huzurlu ve konforlu,

-Dayanışma belediyeciliğiyle adil ve yaşanabilir hale getirmeye hazır.

-CHP belediyeleri şehirlerini marka şehirler yapmak için çalışacak.

-Türkiye’de her şey tek adamın inisiyatifine ve onun sadık ama liyakatsiz kadrolarına kaldığı için şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak imkânlar ve fırsatlar değerlendirilemiyor.

-CHP belediyeleri her şehrin kendine has özelliğini, fırsat ve imkânlarını esas alan belediyecilik yapacak.

-CHP belediyeleri, şehirlerinde esnafı, iş insanlarını ve girişimcileri; bilgi ve beceri sahipleriyle, üniversitelerle, yeni fikirleri olanlarla buluşturacak ve şehirlerin kendine has imkân ve fırsatlarını kullanmanın etkin yollarını bulacak.

-Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin önceliği şehirlerimizi depreme ve her türlü afete karşı dayanıklı, dirençli ve güvenli kılmak olacak.

-Deprem ya da bir afet durumunda ulaşılamayan tek bir sokak, tek bir bina olmayacak.

-Islah ve dönüşüm çalışmalarımızı insana, doğaya, tarihe ve kültüre saygı çerçevesinde yürüteceğiz.

-Kimseyi yerinden yurdundan koparmadan, evinden barkından etmeden uzlaşma ve ortaklaşma esasına göre çalışacağız.

-Kentlerimizin tarihine, kültürüne, dokusuna, ruhuna ve atalarımızın mirasına sahip çıkacağız.

-Kimlikli semtler, kimlikli kentler imar edeceğiz.

-Var olanı koruyacak, tahrip olanı ihya edecek, kaybolanı bulup ortaya çıkaracağız.

-Şehirlerdeki kaynakları o şehirlerde yaşayan vatandaşların kullanımına sunacağız, rant odaklarına alan açmayacağız.

-Nüfusumuzun yarısının yaşadığı büyük şehirlerimizde bunları başardık, yine başaracağız, her yerde başaracağız.

Özel’in mevcut belediye başkanı iken yeniden aday gösterilmemelerine rağmen, yerlerine gösterilen adayları arayıp kutlamalarından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Beyannamede şu taahhüt de dikkat çekti:

“İnsan onuruna yaraşır, yaşanabilir, güvenli kentler oluşturacağız.

Kentin imkânlarını ve gelirlerini adil ve hakça bölüştüreceğiz.

Sağlanan imtiyazları kaldırdık, hiç kimse için yeni imtiyazlara izin vermeyeceğiz.

Halkçı belediyeciliği iktidara taşıyacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz.”

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Değerli okurlarım,

Yarından itibaren kısa bir süre izin istiyorum. 26 Şubat 2024’te tekrar buluşmak üzere sağlıkla kalın. Saygılarımla.