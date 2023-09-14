Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı

Editör: Sami Gürel

Vücudun canlılığı ve gençliğini koruyabilmek için kolajen etkisinin önemine değinirken zengin besinlerin tüketilmesi önerildi.

Kolajen rezervleri olarak bilinen o besinlerin gençlik anahtarı olduğu bildirildi.

Gençleşmenin önemli gıdaları arasında püre, çorba ve salatalar yer alırken börülce adeta kolajen deposu olduğunun altı çizildi.

Güzellik merkezlerine tonlarca para harcamaya son verdirecek besin olan barbunya dikkat çekti.

BARBUNYA NEDİR?

Barbunya, fasulyenin bir varyetesidir. Farklı dillerde Borlotti fasulyesi ya da Roma fasulyesi diye de anılır. İtalya'da geliştirilmiştir.

Hâlen İtalyan, İspanyol, Türk ve Yunan mutfaklarında kullanılır.

Kolombiya'da geliştirilen "Cranberry" fasulyesinin bir varyetesi sayılır.

BARBUNYA YARARLARI

-Hücre yenilenmesini destekler

-Saç sağlığında faydası çoktur

-Dolaşım ve kalp sağlığına yararlıdır.

-Cilt onarımı

-A,C, selenyum, demir, fosfor zenginliği

-Kolestrol seviyesini dengeler