Hangi belirtiler kanser habercisi

Kanserin ilk evreleri hangi belirtiler ile gün yüzüne çıkıyor? İşte madde madde kanserin habercisi olan belirtiler...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa



Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa



Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız



Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa

Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.

Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa

Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa

Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa

İyileşmeyen yaralarınız varsa

İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız



Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz

Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa

Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse

Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız

Dışkınızda kan görüyorsanız

Başın ön bölgesinde basınç hissi

Genellikle sinüziti akla getirir. Ancak göz tansiyonu, kafa içinde ön kısımda yer işgal eden lezyon ile bazı migren çeşitlerinde de bu his olabilir. Şakaklarda ağrı ve basınç duygusu: Gerilim tipi baş ağrıları, çene ekleminde kireçlenme, kulak önündeki tükürük bezinin hastalıkları, şakak bölgesindeki damarın mikropsuz iltihaplanması.

Ağrı ve basınç

Tansiyon yüksekliği, boyun omurlarında kireçlenme, sinir basıları, kas spazmları gibi patolojileri düşündürür. Başta basınç hissiyle beraber görmede bulanıklık: Göz tansiyonu, gözün arka tabakalarında kanama, yırtılma olması.

Görme bulanıklığı

Katarakt, gözün optik sisteminde bozukluk, şeker ve tansiyon hastalığına bağlı göz damarlarında hasarlanma, göz sinirinin hastalıkları, gözün saydam tabakasının hastalıkları, kafa içinde görme merkezinin hastalığı.

Baş dönmesi

Tansiyon yükselmesi ve düşmesi, iç kulaktaki denge organının hastalıkları, sıvı noksanlığı, kansızlık, tuz dengesi bozukluğu, vitamin noksanlığı, kafa içinde basınç artışı, görme bozuklukları, beyin sapı hastalıkları.

Burun kanaması

Pıhtılaşma sistemi hastalıkları, kandaki pulcukların sayısının ve fonksiyonunun az olması, tansiyon yüksekliği, kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi, burun içinde kılcal damar yumağının olması, ileri dönem karaciğer-böbrek hastalığı, burun içinde enfeksiyon.

Burun tıkanıklığı

Gribal enfeksiyonlar, burun alerjisi, burunda deviasyon, polip. Baş dönmesiyle beraber görülen burun kanaması: İlk akla gelmesi gereken tansiyon yüksekliğidir.

Ani işitme kaybı

Kulak zarında travma ya da enfeksiyona bağlı delinme olması, işitme sinirine toksik etkisi olan ilaçlar, yüksek desibelde sese maruz kalma, multipl skleroz (MS) denilen hastalığın işitme sinirine zarar vermesi, işitme sinirinin tümör ya da başka nedenlere bağlı basıya maruz kalması.

Kulak çınlaması

İç kulakta bulunan kemikçiklerin kireçlenmesi, kalbin hızlı veya düzensiz çalışması, tansiyon yüksekliği, menier hastalığı. Bazen araştırmalara rağmen sorunun nedeni ortaya konamayabilir.

Ağızda görülen aft neyin habercisi?

Ağız içi enfeksiyonlar, dişlerde bakteri plaklarının olması, vitamin noksanlığı, demir noksanlığı, mantar enfeksiyonları, lupus hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıkları, göz, cilt damar iltihabı da eşlik ediyorsa Behçet hastalığı.

Ses kısıklığı

Larenjit denilen boğaz enfeksiyonuna veya alerjiye bağlı ses tellerinde ödem olması, ses tellerinde nodül, ses tellerini yöneten sinirin felci, guatra bağlı olarak ses telleri sinirinin basıya maruz kalması, ses tellerinin aşırı kullanımı, guatr ameliyatlarında ses telleri sinirinin zarar görmesi, fazla sigara içenlerde larenks organının kanseri. Ses kısıklığı birçok kanser türünde ilk belirti olarak kabul ediliyor.

Bademcik ağrısı hangi hastalığı işaret eder?

Tonsillit denilen bademcik iltihaplanması. Virüs ya da bakteri enfeksiyonları. Bademciğin lenf sisteminin hastalığına bağlı olarak büyümesi.

Diş eti kanaması

Ağız hijyeninin kötü olması, diş eti enfeksiyonları, diş taşları, vitamin noksanlıkları, pıhtılaşma sistemi hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, nadiren kan kanserine bağlı pıhtılaşma sisteminin bozulması.

Boyun ağrısı

Boynun ön tarafının ağrılarında lenf bezi hastalıkları, tiroit bezinin mikroplu ya da mikropsuz hastalıkları, boğaz enfeksiyonları, tükürük bezi hastalıkları. Boynun arka kısmının hastalıklarında kireçlenme, tansiyon yüksekliği, boyun fıtığı, gerilim tipi baş ağrıları, kemik erimesi.

Boyun tutulması, sağ sola çevirme de sorun

Boynu sağa ve sola doğru çevirirken zorlanma duygusu: Boyun omurlarında kireçlenme, tortikolis denilen boyun kaslarında spazm, boyun kaslarını yöneten sinirlerin hastalıkları, doğuştan ya da sonradan olan boyun kası hastalıkları.

Yutkunma zorluğu

Farenjit, tonsillit gibi ağız içi enfeksiyonları, dil hareketlerini sağlayan sinirin hastalıkları, ağzın arka kısmında tümör, bademciklerin büyük olması, ur, iç guatr, yemek borusunda cep-di vertikül olması.

Eklem ağrıları

Eklem ağrıları: Hareket etme ile artan eklem ağrıları genellikle kireçlenme, kıkırdak hasarı, eklem bağlarında hasar gibi mekanik nedenlere bağlıdır. İstirahat eklem ağrıları oluyorsa ve buna şişme, ısı artışı, kızarıklık eşlik ediyorsa mikroplu ya da mikrosuz iltihaba bağlı olan ağrılardır. Mikroplu olana 'septik artrit' denir. Mikropsuz olanlar; romatoid artrit, gut, lupus, Akdeniz ateşi artriti, enfeksiyon sonrasında olan reaktif artrit, sedef hastalığı artriti, iltihaplı bağırsak hastalığı artriti gibi hastalıklara bağlı gelişir.

Kaslarda ani çekilme

Bunlar çok küçük kas liflerini içeren hafif seyirmeler tarzında olabildiği gibi kasın tamamını ilgilendiren kasılmalar tarzında da olabilir ve kol ya da bacağın istem dışı hareketine yol açabilir. Beyinden kaynaklanan istem dışı uyarılara bağlı olabileceği gibi eletrolit bozukluklarına, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya bağlı da olabilir.

El ve bacaklarda hissizlik uyuşma

Sinir dokusunu ilgilendiren mekanik ya da metabolik nedenlere bağlı ortaya çıkan bir yakınmadır. Bir kol veya bacakta bu yakınma varsa ve genellikle ağrı, kuvvet azalması gibi yakınmalar eşlik ediyorsa öncelikle sinir dokusunun omurilikten çıktığı yerden itibaren geçtiği yerlerde basıya maruz kalmış olabileceği düşünülür. Ancak kollar ve bacaklarda yaygın olarak varsa akla şeker hastalığı, üre yüksekliği, vitamin noksanlığı, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi elektrolitlerin eksiklik ya da fazlalığı gelmelidir. Nadiren beyin içinde tümör ya da sinir dokusunu ilgilendiren bağışıklık sistemi hastalıkları olabilir.