KOBİ’ler için Sanal POS işlemleri de artık Akbank Mobil’de

Kaynak: Haber Merkezi
KOBİ’ler için Sanal POS işlemleri de artık Akbank Mobil’de
Akbank, yenilikçi Sanal POS ürünü ile KOBİ’lere uçtan uca dijital ödeme çözümleri sunuyor. Alanında öncü olan bu uygulama ile KOBİ’ler POS başvuru işlemlerini diledikleri yerden anında gerçekleştirebiliyor.

Akbank, KOBİ’ler için Akbank Mobil uygulamasını kullanarak hızlı ve pratik bir şekilde Sanal POS’a sahip olmalarına imkân sunan bir yeniliği hayata geçirdiğini duyurdu.

Sanal POS ürünü ile KOBİ’lerin işlerine hız kazandırılırken aynı zamanda verimlilik ve kolaylık

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Dijitalleşen Sanal POS başvuru süreci ile KOBİ müşterilerinin Akbank Mobil üzerinden yaptıkları başvurularının güncel durumunu adım adım takip edebildikleri, diledikleri yer ve zamanda Sanal POS başvuru işlemlerini gerçekleştirerek operasyonlarına hız ve verimlilik sağladıklarını söyledi.

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Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bireysel müşterilerde olduğu gibi KOBİ’lerin de dijitalleşme yolculuğunda Akbank’ın sektöre yön veren teknolojik çözümleri ve yetkinlikleri ile bir ürünü daha dijitalden kullanıma imkanı sunduklarını söyledi.

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Akbank, lansmana özel bir kampanya ile de KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor. Akbank Mobil’den Sanal POS’a başvuranlar, 1 yıl boyunca ücret ödemiyor ve %1,99 avantajlı komisyon oranından yararlanabilme fırsatı veriyor. 31 Mart’a kadar Sanal POS üzerinden 100.000 TL ciro geçiren iş yerleri ise 3.000 TL chip-para kazanma fırsatından faydalanabiliyor.

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