Anadolu Isuzu Müşteri Grupları’na Yönelik Hizmetinin Kapsamını Genişletiyor

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Anadolu Isuzu Müşteri Grupları’na Yönelik Hizmetinin Kapsamını Genişletiyor
Anadolu Isuzu satış sonrası hizmetleri için devreye aldığı “Servis Klinik” uygulamasının kapsam alanını büyütüyor. Müşteri gruplarıyla yüz yüze temasa imkan veren bu hizmet; markaya yönelik taleplerin ve beklentilerin doğrudan alınmasına fırsat sağlıyor

Bu uygulama ile Anadolu Isuzu teknik ekibi Isuzu kullanıcılarının araç kontrollerini de yapmış oluyor. Ayrıcalıklar sunan bu hizmet yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca devam edecek.

Geçtiğimiz yılın son buluşmasını Aralık ayında Urfa’da gerçekleştiren Anadolu Isuzu ekibi, 2024 yılının ilk “Servis Klinik” buluşması Şubat ayının ilk haftasında Litvanya’da gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu’nun uzman mühendisleri ve ekipleri tarafından farklı lokasyonlarda birçok araç kontrol edildi.

2024 yılının en kapsamlı uygulamalarından biri olmaya aday Servis Klinik hizmeti ile müşteri memnuniyetinin en üst seviyeme tutulması hedeflenirken, Anadolu Isuzu kullanıcılarının talep, ihtiyaç ve beklentilerinin de aracısız olarak doğrudan alınması amaçlanıyor.

Anadolu Isuzu Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özkan Eriş, müşterileriyle bağlantılarının satışla sonlanmadığını ve markanın geleneksel kaliteli hizmet anlayışının her koşulda devam ettiğinin altını çizdi.

Eriş, satış sonrası hizmetlerinde ulaştıkları noktayı daha da ileriye taşımak için devreye aldıkları Servis Klinik hizmeti ile hizmet kalitemizi yükseltmek için atılmış önemli adımlardan biri olduğunu söyleyerek ilk pilot uygulaması ile birlikte 2024 yılı içinde birçok ile bu hizmeti taşıyacaklarını söyledi.

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