Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü

Çin, özellikle son yıllarda yaptığı ekonomik kalkınma hamleleriyle dünyanın en güçlü devletleri arasında yeri aldı.

Çin Devleti, kalkınma hamlelerini yaparken neredeyse tüm ülkeyi baştanbaşa demir ağlarla ördü. 2008 yılında ülkenin yalnızca doğu kısımlarında yer alan raylı sistemler, 2020 yılında tüm ülke coğrafyasına yayıldı. Bu sayede kalkınma hamleleri de hızla gerçekleşti.

40 BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNDE DEMİRYOLU HATTI İNŞA EDİLDİ

Avrupa Birliği ülkelerinde tren hattı ağı 12 bin kilometreyken, Çin’de tren hattı ağının 40 bin kilometrenin üzerinde olduğu bildirildi.

Son yıllarda Çin’in demiryollarında yaptığı atılım akıllara Atatürk’ün demiryolu politikalarını getirdi. Atatürk, geliştirdiği demiryolu politikalarıyla, ülke menfaatleri doğrultusunda ve gerçek ihtiyaçlara cevap verebilecek tarzda, milli ve bağımsız bir demiryolu politikası izlemiştir.

Atatürk Dönemi’nde on beş yıl gibi kısa bir zaman içinde, Türkiye Cumhuriyeti toprakları kuzeyden güneye, batıdan doğuya demir bir ağ ile örülmüştür.