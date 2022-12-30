Bitmeyen demiryoluna 2,1 milyar avro. 'Bin 80 günde tamamlanacak' denilmişti

Ankara-İzmir YHT Projesi ihalesinin sonucu 2 yıl sonra açıklandı. “Demiryolu projesi ihaleleri TL ile yapıyor” açıklamasının doğru olmadığı gözler önüne serildi. İhale kapsamında 2,1 milyar avroluk sözleşme imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı” ihalesinin 22 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan sonuç ilanı, kördüğüm haline gelen proje için harcanan paranın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SONUÇ İKİ YIL SONRA AÇIKLANDI

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İzmir YHT Projesi’ne yönelik ihalenin onayını, 24 Eylül 2020’de aldı. İhale onay tarihinden 12 gün sonra, “İstisna” kapsamında gerçekleştirilen ihale 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlendi. İhaledeki geçerli teklif sayısının dört olduğu bildirildi.

İhale kapsamında sözleşme de 23 Kasım 2020’de imzalandı. Sözleşme imzalanan kuruluşun, “Ankara-İzmir YHT Yapım İşi Ortaklığı” olduğu belirtildi. Bakanlığın, 20 milyar 694 milyon 238 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalenin sözleşme bedeli, 2 milyar 162 milyon 600 bin avro oldu.

Kasım 2020 tarihli ihalenin sonuç ilanı, ihale gününden iki yıl sonra ancak açıklandı. İhalenin döviz üzerinden imzalandığını ortaya koyan 22 Kasım 2022 tarihli sonuç ilanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Demiryolları projeleri TL ile yapılıyor” açıklamasını da yalanladı.

MALİYET 50 MİLYAR TL’YE DAYANDI

İktidarın 2013'te, “Bin 80 günde bitirilecek” dediği Ankara-İzmir Demiryolu Hattı, aradan geçen 10 yıla karşın bitirilemedi. Projenin, başlangıçta 4,3 milyar TL olarak açıklanan maliyeti, 47,1 milyar TL’ye ulaştı.