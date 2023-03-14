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Çin'de uzaktan ameliyat gerçekleştirildi

Çin'de 5G teknolojisi kullanılarak bir hayvana başka bir şehirden cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Bilim insanları bu ameliyatı ölümcül tıbbi hata riskini azaltabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:04
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Çin'de 5G teknolojisiyle başka bir şehirden ameliyat yapıldı

Çin'de uzaktan ameliyat gerçekleştirildi
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Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi kavramlar hayatımıza girmişken bir yeni 'uzaktan' haberi de Çin'den geldi.

5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de başarıyla test edildi. Güneydoğu Fujian eyaletindeki bir doktor, uzak bir bölgedeki bir test hayvanının karaciğerini aldı. Doktor bu ameliyatı 5G bağlantısı üzerinden robotik cerrahi kollar kullanarak yapıldı.

Doktorun kontrol cihazı ile cerrahi odadaki robot arasındaki gecikme süresinin ise sadece 0.1 saniye olduğunun altı çizildi. Araştırmacılar bu yüksek hızın potansiyel olarak ölümcül tıbbi hata riskini azaltabileceğini ifade ettiler. 

Ülkede 5G destekli ameliyatın yaygınlaşması ile birlikte, yetenekli cerrahların uzak konumdaki hastaları güvenli bir şekilde ameliyat edecekleri ve sayısız hayat kurtaracağına inanılıyor

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