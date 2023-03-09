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Galaxy F14 5G’nin teknik özellikleri belli oldu. Samsung ‘uygun fiyatlı’ olacak demişti

Samsung'un son cihazı Galaxy F14 5G'nin teknik özellikleri belli oldu. Google Play Console’da görünen akıllı telefonun fiyatı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:21
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Samsung Galaxy F14 5G’nin teknik özellikleri belli oldu

Galaxy F14 5G’nin teknik özellikleri belli oldu. Samsung ‘uygun fiyatlı’ olacak demişti
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Galaxy F14 5G; S5e8535 model numarasıyla Google Play Console‘da ortaya çıkan Galaxy F14 5G’nin teknik özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon FHD+ LCD panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugüne dek ortaya çıkan diğer iddialar ise modelin 90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir LCD panele ev sahipliği yapacağı yönündeydi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; İşlemci koltuğunda Exynos 1330 oturacak. Samsung’un kendi üretimi Exynos 1330, 5 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefonda 6 GB RAM mevcut olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5 arayüzünü çalıştıracak. Ayrıca 50 Megapiksel birincil kamera ve 13 Megapiksel ön kamera ile gelecek. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise yan tarafa konumlandırılacak. Son olarak 25W hızında şarj olan 6.000 mAh pilden beslenecek.

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