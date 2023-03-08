Samsung Galaxy M14 5G'nin özellikleri belli oldu

Samsung gerçekleştiği son etkinlikte Galaxy M14 5G modelini tanıttı. Cihazın teknik özellikleri neler ve fiyat etiketi belli oldu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; akıllı telefon, gücünü 5 nm üretim sürecinden geçen Exynos 1330 işlemcisinden alacak. Bu işlemci; iki adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerini barındıracak. Ek olarak grafik birimi ihtiyacını da Mali-G68 MP2 ile sağlayacak.

Galaxy M14; 6,6 inç büyüklüğünde, 90Hz yenileme hızında ve 1080 x 2408 FHD+ çözünürlükte ekrana sahip olan akıllı telefonun arka tarafından 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta da bir adet 13 Megapiksel özçekim kamerası mevcut.

25W hızlı şarj destekli telefon, 6.000 mAh bataryadan güç alıyor. 4GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama destekli telefon, Android 13 tabanlı One UI Core 5 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Infinity-V ekran tasarımındaki Galaxy M14 5G, 166,8 x 77,2 x 9,4 mm boyutlarında ve 206 gram ağırlığında. Telefonun ek özellikler arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C ve 3.5 mm jakı girişi mevcut. Akıllı telefon, güvenliği ise yan tarafta yer alan parmak izi okuma teknolojisiyle sağlıyor.

SAMSUNG GALAXY M14 5G'NİN FİYATI

Lacivert, mavi ve gümüş renk seçeneklerinde gelen telefon,

4GB RAM ve 64 GB depolama için 225 dolar (4.257,92 Türk Lirası + vergiler )

4GB RAM ve 128 GB depolama için 244 dolar (4.617,48 Türk Lirası + vergiler)