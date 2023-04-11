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Çin'de H3N8 kuş gribi varyantından ilk ölüm gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de şubat ayında kuş gribine yakalanan bir kadının öldüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:53
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Çin'de kuş gribinden ölüm

Çin'de H3N8 kuş gribi varyantından ilk ölüm gerçekleşti
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31 Mart ve 6 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) , Batı Pasifik Bölgesi'nde avian influenza A(H3N8) virüsü ile yeni bir insan enfeksiyonu vakası bildirildi. Vaka, 22 Şubat 2023'te semptomlarla başlayan Guangdong eyaletinden 56 yaşında bir kadındı.

3 Mart 2023'te şiddetli pnömoni nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Hastanın Zhongshan şehrinde enfekte olduğu ve hastalığı tespit edilmeden önce canlı kümes hayvanlarına maruz kalma öyküsü olduğu belirtildi.

Bunun, Asya ülkesinde Nisan 2022'den bu yana insanlarda bildirilen üçüncü H3N8 vakası olduğu belirtildi. Çinli yetkililer, "günlük hayatta canlı veya ölü kuşlarla doğrudan temastan kaçınılmasını" ve "çiğ eti pişmiş etten ayırmayı" tavsiye ediyor. Aynı şekilde sağlık otoriteleri de solunum sisteminde semptom görülen kişilerin maske takmasını ve kuşlarla temas etmişse doktora haber vermesini tavsiye ediyor.

 

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