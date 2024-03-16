Karındeşen Jack'in sırrı ortaya çıktı. 136 yıl sonra kamuya açıklandı

Kaynak: DHA
Karındeşen Jack'in sırrı ortaya çıktı. 136 yıl sonra kamuya açıklandı
İngiltere’de 1888’de işlediği cinayetlerden dolayı ‘Karındeşen Jack’ olarak bilinen seri katilin polis dosyası, 136 yıl sonra zamanın dedektiflerinden birinin torunu tarafından kamuya açıklandı.

İngiltere’de 1888’de 6 kadını öldüren seri katil Karındeşen Jack’in polis dosyası, dönemin dedektiflerinden Joseph Henry Helson’ın torunu tarafından kamuya açıklandı.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag1.jpg

Dosyada, Karındeşen olduğundan şüphelenilen kişilerin fotoğrafları, kartpostal kopyaları, Jack’in dedektiflere yazdığı övgü mektubunun bir kopyası ve bir kurbanın cesedinin fotoğrafları yer alıyor.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag2.jpg

Helson ailesinde nesilden nesile aktarılan dosya, dedektif Helson’un torunu tarafından İngiltere merkezli müzayede evi Whitton & Laing’de 22 Mart’ta açık artırmaya sunulacak.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag10.jpg

KARINDEŞEN JACK KİMDİR?

Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel kenti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde cinayet işleyen ve kimliği tespit edilememiş bir seri katil olarak bilinmektedir.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag3.jpg

Karındeşen Jack ismi o dönem katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yollanıp medya tarafından yayımlanmış bir mektuptan ortaya çıkmıştır.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag5.jpg

Katil, Londra’nın Doğu yakasında yaşayan 6 kadının karınlarını parçalayarak öldürmüştür. Olay zaman içinde bir çok filme ve diziye konu olmuştur.

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag6-001.jpg

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag7-001.jpg

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag8-001.jpg

karindesen-jackin-polis-dosyasi-136-yil-yenicag11-001.jpg

İlgili Haberler
Çinliler bile adam oldu. Pekin Metrosu'nda insanların sağladığı iniş-biniş düzeni kameralara yansıdı
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu
Sekiz kez denendi ama olmadı Seri katil ölüm odasından sağ çıktı
Eskortları hedef alan seri katil paniği. Her şeyi itiraf etti
Kurbanlarını kafalarına çivi çakarak öldüren seri katil. Korkudan kimse sokağa çıkamıyordu
Tarihin en kötü seri katili 'La Bestia' diye tanınan Luis Alfredo Garavito hapisten çıkıyor
Mutfağından 10’dan fazla ceset çıkan seri katilin savunması ortaya çıktı
Mutfağından 10’dan fazla ceset çıkan seri katilin savunması ortaya çıktı
Son Haberler
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı Gündem
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı Spor
Fenerbahçe 3-1 kazandı Galatasaray’a fark attı
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi Gündem
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı Gündem
İmamoğlu metro açtı Çekmeköy ayağa kalktı
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda Gündem
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç Spor
1. Lig'de 7 gollü çılgın maç
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı Gündem
Bursa’da motosiklet refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü ağır yaralandı