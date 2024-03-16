Dünyanın en büyük uçak firmasında büyük skandal. Uçak iniş yapınca ortaya çıktı uçuşlar durdu

Son dönemde art arda sorunlarla gündemden düşmeyen Boeing'de dün yeni bir kriz patlak verdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), dün Oregon'a iniş yapan United Airlines'a ait Boeing 737 uçağının dış panelinin kayıp olduğunu ve durumun araştırıldığını duyurdu. 139 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu, San Francisco'dan kalkan 25 yaşındaki uçakta iniş sonrası yapılan incelemelerde bir panelin eksik olduğu belirlendi.

Uçakta yaralanan olmadığını, bu nedenle acil durum ilan edilmediğini kaydeden FAA, uçuşu yasaklanan uçağın ayrıntılı olarak inceleneceğini bildirdi.

Oregon'daki havalimanında kayıp uçak panelini bulma çalışmaları nedeniyle hava trafiği aksadı.

BOEING UÇAKLARINDA SORUNLAR BİTMİYOR

ABD'de Alaska Havayolları'nın 5 Ocak'taki bir uçuşunda Boeing MAX 737 model yolcu uçağının kapısının düşmesi sonrası dev şirketin üretim süreçleriyle ilgili endişeler büyük tartışma yaratmıştı.

ABD'de aynı tipteki 171 uçağın uçuşları durdurulmuş, THY de filosunda bulunan aynı tipteki beş uçağın uçuşlarını askıya almıştı.

İncelemeye alınan uçaklarda "gevşek civata" sorunun tespit edilmesi endişeleri daha da artırmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 737 MAX uçaklarının üretim sürecine yönelik başlattığı incelemede 89 testten 33'ü başarısız olmuştu.

Başka bir uçağın tekerleğinin kalkıştan hemen sonra düşmesinin ardından son olarak da ABD'deki Boeing uçakları çeşitli nedenlerle art arda acil iniş yapmıştı.