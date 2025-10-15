Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile’nin İtalya’da kurduğu futbol akademisi ile ilgili İtalyan Savcılığı harekete geçti. İtalyan futbolcunun, akademisine el konuldu.

Ciro Immobile'nin başı belada! Hakkında soruşturma açıldı - Resim : 2

CIRO IMMOBILE'YE SORUŞTURMA ŞOKU!

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Ciro Immobile'nin kurduğu futbol akademisine yapı ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı. Torre Annunziata Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada akademide inşaat ihlalleri ve tehlikeli atıkların yasadışı bertaraf edildiği iddia edilirken, ihtiyati tedbirle el koyma kararı uygulandı.

Ciro Immobile'nin aile üyelerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

