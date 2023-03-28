Çitsarmaşığı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Ali ÖZYİĞİT
İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çitsarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Çitsarmaşığı bitkisiyle ilgili detaylar…
ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?
Uzun ömürlü, 1-5 metre boyunda sarılıcı bir süs bitkisidir. Haziran – eylül aylarında çiçek açar. Kökü, oldukça uzundur. Yaprakları gövde üzerinde sarılmı vaziyettedir. Hekimlikte kök ve yaprakları kullanılır. 30 kadar türü vardır.
ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?
- Kabızlığı giderir.
-Dalak iltihabı, ülser, kulak ve diş ağrısı, nezle, grip, şişmanlık, uykusuzlukta fayda sağlar.
-Haricen yaraların tedavisinde kullanılır.
-Yorgun ve sızlayan ayaklara çiçekleri ezilerek elde edilen suyu sürüldüğünde acılarını dindirdiği bildirildi.
-Çit sarmaşığı çiçekli dalları ve bilhassa kökü safra söktürücü, müshil, idrar ve ter söktürücü, mide ve bağırsak nezlesinde çok faydalıdır.
-Ateş düşürücüdür.
ÇİT SARMAŞIĞI NASIL KULLANILIR?
Kabızlığa karşı kökleri toz haline getirilir, günde 2 çay kaşığı içilir. Uzun müddet kullanılmamalıdır. Zatürreye karşı kurutulmuş çiçeklerinden yapılan çaydan günde 3 fincan içilir.