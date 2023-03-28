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Çitsarmaşığı bitkisi neye iyi geliyor?

Çitsarmaşığı bitkisinin kabızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:33
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Çitsarmaşığı bitkisi neye iyi geliyor?

Çitsarmaşığı bitkisi neye iyi geliyor?
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Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çitsarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Çitsarmaşığı bitkisiyle ilgili detaylar…

ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Uzun ömürlü, 1-5 metre boyunda sarılıcı bir süs bitkisidir. Haziran – eylül aylarında çiçek açar. Kökü, oldukça uzundur. Yaprakları gövde üzerinde sarılmı vaziyettedir. Hekimlikte kök ve yaprakları kullanılır. 30 kadar türü vardır.

ÇİTSARMAŞIĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Kabızlığı giderir.

-Dalak iltihabı, ülser, kulak ve diş ağrısı, nezle, grip, şişmanlık, uykusuzlukta fayda sağlar.

-Haricen yaraların tedavisinde kullanılır.

-Yorgun ve sızlayan ayaklara çiçekleri ezilerek elde edilen suyu sürüldüğünde acılarını dindirdiği bildirildi.

-Çit sarmaşığı çiçekli dalları ve bilhassa kökü safra söktürücü, müshil, idrar ve ter söktürücü, mide ve bağırsak nezlesinde çok faydalıdır.

-Ateş düşürücüdür.

ÇİT SARMAŞIĞI NASIL KULLANILIR?

Kabızlığa karşı kökleri toz haline getirilir, günde 2 çay kaşığı içilir. Uzun müddet kullanılmamalıdır. Zatürreye karşı kurutulmuş çiçeklerinden yapılan çaydan günde 3 fincan içilir.

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