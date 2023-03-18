Civanperçemi bitkisi basura iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Civanperçemi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Civanperçemi bitkisinin basura iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

CİVANPERÇEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuru topraklarda, yol kenarında yetişir. Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Kokusu çok güzeldir. Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri kullanılır. İçinde Achillein denilen acı bir madde vardır.

CİVANPERÇEMİ NASIL KULLANILIR? CİVANPERÇEMİ KÜRÜ

Civanperçemi kürü için 1 tatlı kaşığı civanperçemi kurusu, 1 su bardağı ocakta kaynayan suya atılır.

Ağzı kapatılarak kısık ateş üzerinde 2-3 dakika kadar daha kaynatılır. Daha sonra ateşten alınan civanperçemi soğutulur ve soğuduktan sonra süzülür.

Hazırlanan civanperçemi çayı adet döneminden 3 gün önce günlük olarak sabah ve akşam birer bardak şeklinde tüketilir. Günlük taze olarak hazırlanması etkinliği için önemlidir.

Regl dönemi bitinceye kadar uygulanan civanperçemi kürü her adet döneminde tekrarlanır.

Regl şikayetleriniz civanperçemi sayesinde yine de son bulmadıysa; en kısa zamanda kadın hastalıkları uzmanına görünmenizi öneriyoruz.

Ciddi bir sağlık sorunu oluşması ihtimaline karşı doktor kontrolünü ihmal etmemelisiniz.

Civanperçemi kürü sayesinde, regl ağrısı en düşük seviyeye iner. Regl haftasının sancısız geçmesi sağlanır.

Kadınsal hormonlar düzenlenir ve vücut fonksiyonlarınız en iyi şekilde çalışır.