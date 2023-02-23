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Russel Westbrook'tan flaş açıklamalar: İstendiğiniz yerde olmak çok önemli

Westbrook, Clippers'a transfer süreci hakkında konuştu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:14
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Clippers'ın yeni transferi Westbrook konuştu

Russel Westbrook'tan flaş açıklamalar: İstendiğiniz yerde olmak çok önemli
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LA Clippers'ın yeni point guardı Russell Westbrook, Clippers için 'mücadele etmeye hazır' olduğunu açıkladı.

"İSTENDİĞİM YERDEYİM"
34 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers ile bir buçuk sezonluk çalkantılı görev süresinin sona ermesinin ardından, kendisini isteyen bir takımda olmaktan ve Los Angeles'ta ailesinin yanında kalmaktan mutlu olduğunu söyledi: "İstendiğiniz bir yerde olmak, herhangi bir insan için zaten çok önemli. Buna çok değer veriyorum. Diğer çocuklara ne şekilde yardımcı olabileceğime bakacağım. Bunu gerçekten benimsiyorum ve yapacağım da. Buradaki herkes için işleri kolaylaştırmaya çalışarak, sahada sevip sevmedikleri şeyleri öğreneceğim. Bu benim için ayrı bir süreç olacak, ancak bu mücadeleye hazırım ve dört gözle bekliyorum."

Son beş yılda beşinci takımında forma giyecek olan Westbrook, bu sezon 15.9 sayı, 6.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarla oynuyor.

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