Çobandüdüğü bitkisi kabızlığa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çobandüdüğü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çobandüdüğü bitkisinin kabızlıktan sinirleri yatıştırmaya kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEDİR?

Lohusagillerden, nemli yerlerde yetişen, uzun ve yeşil yapraklı bir bitkidir.

Sapları sivri, kısa ve parlaktır. Çiçekleri de çana benzer. Hekimlikte kökü kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze bitkiden 1 çorba kaşığı veya (kuru bitkiden 1 kahve kaşığı) 0,5 lt. kaynar suda 2 saat bekletilir.

Günde 4 defa yemeklerden önce birer kahve fincanı içilir.