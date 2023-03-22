Çobandüdüğü bitkisi sinirlere iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çobandüdüğü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çobandüdüğü bitkisinin sinirleri yatıştırmaktan birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

SİNİRLENME NEDİR?

Sinirlenmek ve öfkelenmek, eş anlamlı ve genellikle kişinin kendi kuralları ve sınırları ihlal edildiğinde ortaya çıkan güçlü bir duygudur. Öfkenin yansıtılması anlık bir çözüm sunar. Bir kişi engellendiğinde veya hayal kırıklığına uğradığında tepkisini gösterir.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEDİR?

Lohusagillerden, nemli yerlerde yetişen, uzun ve yeşil yapraklı bir bitkidir.

Sapları sivri, kısa ve parlaktır. Çiçekleri de çana benzer. Hekimlikte kökü kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kabızlığı giderir.

-Bitki balgam söktürücü, zayıflatıcı ve sinirleri yatıştırıcı etkidedir.

-Kusmayı tahrik eder.

-Alkolizme karşı, öksürük, migren, baş ağrısı, çabuk sinirlenme halinde kullanılır.

ÇOBANDÜDÜĞÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze bitkiden 1 çorba kaşığı veya (kuru bitkiden 1 kahve kaşığı) 0,5 lt. kaynar suda 2 saat bekletilir.

Günde 4 defa yemeklerden önce birer kahve fincanı içilir.