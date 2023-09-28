Çobaniğnesi bitkisi cilde iyi geliyor

Cilde iyi gelen çobaniğnesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çobaniğnesi bitkisi cilde iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cilde iyi gelen çobaniğnesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇOBANİĞNESİ BİTKİSİ NEDİR?

Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir.
Kumlu topraklarda yetişir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalıdır. Çoğunun çiçekleri beyaz veya pembedir. Losyon yapımında kullanılır.

ÇOBANİĞNESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.

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