Çobaniğnesi bitkisi halsizliğe böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

HALSİZLİĞE BÖYLE İYİ GELİYOR

Çobaniğnesi bitkisi; Halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir.

Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan çayı size iyi gelecektir.

Yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etki yaratır.

HALSİZLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Depresyon

-Odaklanma güçlüğü

-Düşük enerji ve motivasyonsuzluk

-Sürekli sinirli ve kaygılı durum

-Kaslarda zayıflık-Eklemlerde ağrı

-Mide bulantısı

-Unutkanlık

-Dikkat eksikliği

HALSİZLİĞE NEDENLERİ NELERDİR?

-Kötü beslenme biçimi

-Aşırı alkol kullanımı

-Stres

-Tükenmişlik sendromu

-Hareketsiz yaşam tarzı

-Uyku problemleri (uykusuzluk, uyku apnesi, narkolepsi)

-Reçeteli ilaçlar

-Bakteri ve virüs kaynaklı gribal enfeksiyonlar

-Demir, B12 ve folik asit eksikliği

-Mevsim geçişleri

ÇOBANİĞNESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.