Çobaniğnesi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrılarına iyi gelen çobaniğnesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıyı ifade eder.

BOĞAZ AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boğazda ağrı veya kaşıntı hissi

-Yutkunma veya konuşma ile giderek kötüleşen ağrı

-Yutmada güçlük çekme

-Boyunda veya çenedeki ağrılı şişmiş bezler

-Bademciklerin şişmesi

-Bademciklerde görülen beyaz lekeler veya irin

-Boğuk bir ses

-Ateş

-Öksürük

-Burun akması

-Hapşırma

-Vücut ağrıları

-Baş ağrısı

-Mide bulantısı ya da kusma

-Nefes alma veya yutma güçlüğü

-Boğazda şiddetli acı

-Salya akıtma

-Seste boğuklaşma

-Nefes alma esnasında sesin tizleşmesi

ÇOBANİĞNESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.