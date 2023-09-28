Çobaniğnesi bitkisi solunum hastalıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

SOLUNUM HASTALIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Üst solunum yolu rahatsızlıklarında çayının tüketilmesi faydalı olmaktadır. Ayrıca yağı kokusu da buhar yöntemiyle buruna çekilirse nefesin ferahlamasına destek olabilir.

ÇOBANİĞNESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.