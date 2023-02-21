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Asperger sendromlu çocuğa cinsel istismar davasında savcı 12 yıl istedi

Asperger sendromlu 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:49
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Çocuğa cinsel istismar davasında mütalaa açıklandı

Asperger sendromlu çocuğa cinsel istismar davasında savcı 12 yıl istedi
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Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, İstanbul'da yaşayan E.Z.İ'nin, 4 Mart 2021'de ailesine haber vermeden Hatay'a gitmek üzere gizlice evden çıktığı belirtilerek, taksiyle Pendik'e gittiği, daha sonra otostop yaparak M.C'nin kullandığı tıra bindiği kaydedildi.

M.C'nin kıza cinsel istismarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın tırdan ayrılmasını engellediği E.Z.İ'ye yönelik eylemlerinin 4 ve 6 Mart tarihlerinde devam ettiği, diğer sanıklar O.D. ve Ü.K'nin de farklı zaman aralıklarında tıra gelerek E.Z.İ. ile rızası dışında cinsel ilişkiye girdikleri ve karşılığında M.C'ye para verdikleri anlatıldı.

Mütalaada, sanığın 6 Mart 2021'de Körfez ilçesi sınırlarında bıraktığı kızın Kirazlıyalı mevkisinde kolluk görevlilerince bulunduğu belirtilerek, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda sanıkların telefonlarında mağdurenin çıplak görüntülerinin tespit edildiği bildirildi.

E.Z.İ'nin Adli Tıp 6. İhtisas Kurulunca yapılan muayenesinde Asperger sendromu saptandığı bilgisine yer verilen mütalaada, bu gelişimsel bozukluğun, mağduru bulunduğu olayda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına ve fiile ruhsal yönden mukavemet etmesine mani olacak mahiyet ve derecede olduğu vurgulandı.

Tutuklu M.C'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 11 yıldan 23 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 10 yıla, "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etme" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına, "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan 5 yıldan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, tutuksuz sanıklar O.D. ve Ü.K'nin de "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Söz verilen tutuklu sanık M.C, E.Z.İ'nin kendisini farklı bir isimle tanıttığını ve 18 yaşından büyük olduğunu söylediğini iddia ederek, mağdureyi alıkoymadığını ve sadece bir gün birlikte olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, davacı ve davalı tarafların esasa ilişkin beyanlarını hazırlamaları için süre verilmesine ve M.C'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde, 6 Mart 2021'de polis ekiplerince bulunan E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı yönündeki ifadesi üzerine M.C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili açılan davada, kızla rızası dışında cinsel ilişkiyi girdikleri iddiasıyla O.D. ve Ü.K'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.(AA)

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