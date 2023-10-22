Çocuğun milleti yoktur

Bazılarına hayret ediyorum, İsrail ile aynı düzleme düşmekten çekinmiyorlar. Bu siyasetle halkı etkileyeceklerini sanıyorlar. Ne yazık ki Türk milletini hiç tanımamışlar.

Filistin'de çocuklar öldürülüyor. İç parçalayıcı feryatlar yükseliyor, bizim vicdansızlar hemen Arap bize şunu yaptı, bunu yaptı diyerek - bize tarih de ve yakın geçmişte yapılanlara- tepki örtüsü altında İsrail'in cinayetlerine bilerek bilmeyerek meşruiyet sağlıyorlar.

Binlerce çocuk öldü, çocuğun milliyeti yoktur. Arap veya İsrailli çocuk değil, çocuk vardır. Bütün izmlerden, kimliklerden bağımsız olarak. Bu çocuklar kime ne yaptılar ki öldürülüyorlar? Bunları neden sormuyorsunuz. Kendinizi, o çocukların babalarının annelerinin yerine koyun bakalım ne hissedeceksiniz?

ABD için İsrail, Arap denizinin ortasında bir adadır.

O denize müdahale etmek için güvenli bir adaya ihtiyacı var. İsrail ile karşılıklı olarak birbirlerini kullanıyorlar. Arkasında ABD ve Batı'nın desteği olmazsa İsrail'i hiç bir güç ayakta tutamaz. Mesele Arapların korkaklığı değil, orantısız bir güçle karşı karşıya olmalarıdır. Bizim ciddiye almadığımız bu millet, geçmişte iki büyük imparatorluk kurmuş, İstanbul'un önlerinden İber yarım adasına, oradan Ortaasya içlerine kadar gitmiş olması tarihsel bir gerçektir. Selçuklu ve Osmanlı Türk tarihini okuduğumuzda çok acı yaşanan gerçekler var ama bütün ilişkilerin iyi ve kötü günleri vardır. Bugün dünyada Araplar etkilerine kaybetmiş olmaları onların yarınlarını görmemek olur ,ama yarın o eski etki ve güçlerini kazanmayacağının garantisi yoktur. Türklük gelecek binlerce yıl torunlarımız bu bölgede yaşayacaklar, onlara düşman değil dost bırakmak tarihsel bir görevdir.

Şunu unutmayalım İsrail bizim dostumuz değil, ABD'de değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve düşman yazılımı günümüzde Türk milletinin menfaatine dayanmalıdır ancak tarihsel hinterlandımızı da unutamayız. İsrail ve ABD gerçek dostumuz olsa idi Güneyimizde bir PKK devleti kurmak için uğraşmaz, hedefi Türkiye toprakları olan terör örgütüne destek vermezdi. ABD kendi çıkarları için hiç bir kural tanımayan bir ülke. Başkalarının teröristlerine özgürlük savaşçısı diyerek destek olabiliyor.

Haydi kılıç kalkan ekibini toplayıp İsrail'e çullanalım demiyorum. Doğru olan insanlığın vicdanını harekete geçirmektir. Makul Yahudilerin bir kısmı bile bu soykırımdan rahatsız. Nitekim ABD'de temsilciler meclisini basan bir grup Yahudi ateşkes istedi. İsrail’de binlerce insanlar sokaklara dökülüp kendi yöneticilerine katil diye bağırırım Filistinlilerin devlet kurma hakkından bahseden Yahudileri görmezden gelemeyiz. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde gösteriler yapıldı. Filistin'e sağlık ve insani yardım ulaştırmanın yollarını bulmak lazım. Orada bir millet ölürken, can çekişirken hareketsiz kalmak bize yakışmaz.

Hatırlar mısınız, Esat'ın zulüm ve baskıları bahane edilerek Suriye'ye müdahale edilmişti. Şu kadar konuştuk bu kadar konuştuk bizi dinlemedi dediler. Şimdi Netanyahu Esat'ın bin katını yapıyor, demek ki bazılarının meselesi zulüm değilmiş. Suriye'ye müdahale edilerek aslında bugünlerin zemini hazırlandı. İsrail'in etrafında güçlü üç devlet vardı. Irak, Suriye ve Libya. Irak'ı, Libya'yı ve Suriye'yi sırayla parçaladılar. Etrafında İsrail için tehdit olacak devlet bırakmadılar. Suriye'yi de bizim elimizle böldüler. İsrail'i Arap yarım adasının -tek efesi- olarak bıraktılar. Şimdi çıkmış atar yapıyoruz. One Minite'da bir kurgu idi, sonradan ortaya çıktı. Her şeyi reklamla, propaganda ile götürebileceklerini sandılar. Geldiğimiz nokta ortada.

Vicdanı ölmüş olanlara diyeceğim bir şey yok. Biz olaya asla Müslüman/Yahudi çekişmesi yahut mücadelesi olarak bakmıyoruz. Böyle bir bakış en çok Filistin'e zarar verir. Biz olaya insani açıdan bakıyoruz. Ninni dinleyecek yaştaki çocukların yürekleri bomba sesleri ile parçalanmamalıdır. Dünyanın bütün çocuklarının acısı acımızdır. Bu ihanet, bu soykırım bitmelidir artık. Sorumlu Hamas’dan, İsrail'den çok, ABD'dir.