Çocuğunu dansöz gibi oynatıp canlı yayında para istedi

TikTok'ta her gün birbirinden ilginç videolar dolaşıma girse de kimileri büyük tepki topluyor. Yayını izleyenlerden para talep eden babasının arkasında dansöz gibi oynayan çocuğun videosu da sosyal medyada gündem olmuş durumda.

DANSÖZ GİBİ DANS ETTİ

200 bine yakın takipçisi olduğu belirtilen TikTok kullanıcısı canlı yayın açtı. Yayında oğlu müzik eşliğinde dansöz gibi dans etti. Adamın oğlu dans ederken seyircileri adeta eğlendirmeye çalıştığı, alkışlar eşliğinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

