5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mustafa Sarıgül 'entel dantellere' ayar verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok ‘un kitabını tanıttı. Sarıgül bir an sinirlendi ve TikTok kitabını tokatı patlattı. O video sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:19
Takip Et

Mustafa Sarıgül 'entel dantellere' ayar verdi. Sarıgül bir anda sinirlendi tanıttığı TikTok kitabına tokatı patlattı

Mustafa Sarıgül 'entel dantellere' ayar verdi
+
Aa
-

TikTok'ta paylaştığı videolar ve etrafındaki eşyaları tokatlamasıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez TikTok’un çıkan kitabını okuduğunu söyledi.

Kendisini TikTok videosu çektiği için eleştirenlere “Bu TikTok’un kitabını yazan 3 tane doçent. Onlarda mı cahil” şeklinde tepki gösteren Sarıgül o anları video kaydına aldırdı.Konuşması sırasında sinirlenen Sarıgül bir anda Tik Tok kitabına tokatı patlattı. Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
4
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe maçı açıklaması: Kloop'u örnek gösterdi
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
﻿Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.