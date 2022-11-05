Mustafa Sarıgül 'entel dantellere' ayar verdi

TikTok'ta paylaştığı videolar ve etrafındaki eşyaları tokatlamasıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez TikTok’un çıkan kitabını okuduğunu söyledi.
Kendisini TikTok videosu çektiği için eleştirenlere “Bu TikTok’un kitabını yazan 3 tane doçent. Onlarda mı cahil” şeklinde tepki gösteren Sarıgül o anları video kaydına aldırdı.Konuşması sırasında sinirlenen Sarıgül bir anda Tik Tok kitabına tokatı patlattı. Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
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