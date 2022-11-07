Kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya bu köylü kızını konuşuyor

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ailesiyle birlikte köy ve çalışma hayatını kaydettiği videoyu TikTok hesabında yayınlayan Keçiperver isimli kullanıcı samimi anlatım tarzıyla kısa sürede gündem oldu.

Videoda, anne ve babasının yanı sıra akrabalarına da yer veren fenomen, gün içinde nasıl çalıştıklarını özetledi.

GÜNDELİK İŞLERİNDEN BAHSETTİ

Video yaklaşık 4 buçuk milyon kullanıcı tarafından görüntülendi. Daha sonra Twitter’da da yayınlanan video burada da 2 buçuk milyona yakın kişi tarafından izlendi. Öte yandan fenomen ‘Keçiperver’in videosuna beğeni ve yorum yağdı.