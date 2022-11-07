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Kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya bu köylü kızını konuşuyor

Keçiperver isimli sosyal medya kullanıcısı ailesiyle birlikte köy yaşamını kaydettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede 6 milyondan fazla izlendi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 04:05
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TikTok hesabından video yayınlayan Keçiperver isimli kullanıcı milyonlarca kez izlendi

Kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya bu köylü kızını konuşuyor
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Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ailesiyle birlikte köy ve çalışma hayatını kaydettiği videoyu TikTok hesabında yayınlayan Keçiperver isimli kullanıcı samimi anlatım tarzıyla kısa sürede gündem oldu.

Videoda, anne ve babasının yanı sıra akrabalarına da yer veren fenomen, gün içinde nasıl çalıştıklarını özetledi.

GÜNDELİK İŞLERİNDEN BAHSETTİ

Video yaklaşık 4 buçuk milyon kullanıcı tarafından görüntülendi. Daha sonra Twitter’da da yayınlanan video burada da 2 buçuk milyona yakın kişi tarafından izlendi. Öte yandan fenomen ‘Keçiperver’in videosuna beğeni ve yorum yağdı.

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