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TikTok'ta anonim olma devri bitiyor. Uygulama artık kimlik gösterecek

TikTok'ta bir içerik üretici önceden yalnızca paylaşımı kaç kişi tarafından kaydedildi kısmını görebiliyordu. Artık videosu kaydedilen kullanıcılara kaydeden kişilerin kimliğini gösterecek.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:17
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TikTok artık kişilerin gerçek kimliklerini gösterecek

TikTok'ta anonim olma devri bitiyor. Uygulama artık kimlik gösterecek
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Twitter'ın "Yer İşaretleri" ve Instagram'ın "Kaydedilenler" özelliğinde olduğu gibi, TikTok'ta da kullanıcılar beğendikleri videoları koleksiyonlarına veya favorilerine eklenebileceği ortaya çıktı.

İçerik sahibi, şimdiye dek videosunu kimin kaydettiğini görememekteydi. Sadece kaç kişi tarafından kaydedildiğini sorgulayabilip görebiliyordu.

TikTok uygulamada değişikliğe gitti. Artık videosu kaydedilen kullanıcılara kaydeden kişilerin kim olduğu da gösterilecek.

TikTok yöneticileri giderek kalabalıklaşan uygulamayı daha şeffaf hale getirmek ve içerik üreticilerini korumak için bu tür adımları attıklarını söyledi.

Mashable'a konuşan bir TikTok sözcüsü, "Eğlenceli ve yaratıcılığa ilham veren güvenli bir yer inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yollarını her zaman düşünüyoruz" diyen sözcü, şöyle devam etti:

Favoriler bildirimleri, topluluğumuzu daha derinden angaje etmek ve içerik üreticilere analitik veri sağlamak için yeni yöntemler keşfetme çabamızın sonucu.

Çinli teknoloji devi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal medya uygulaması, aslında bu yılın başından beri şeffaflaşma adına yeni özellikler getiriyor. Örneğin bir süre önce kullanıcıların profillerini ziyaret eden kişileri görmesine olanak sağlanmıştı.

Kullanıcılar bu güncelleme sayesinde, son 30 gün içinde profillerini görüntüleyen kişilerin listesine ulaşabiliyor.

Son olarak da platform, canlı yayınlarda değişikliğe giderek yaş sınırı getirmiş ve "yetişkinlere özel yayın" seçeneği getireceğini duyurmuştu.

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