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Çocuğunun yanında erotik yayın açan kadın için savcılık kararı

TikTok’ta çocuğunun yanında canlı yayında eteğini kaldırarak izleyici toplayan kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:19
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Çocuk yanındayken erotik yayın açan kadın için savcılık kararı

Çocuğunun yanında erotik yayın açan kadın için savcılık kararı
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TikTok canlı yayınlardaki akılalmaz videolara bir yenisi daha eklendi. Bir odada minik çocuğu ile bulunan anne, telefon kamerasını yere sabitleyerek canlı yayına girdi. Çocuğunun ona verdiği dondurmayı yerken eteğini yukarı çeken kadın, frikik verdi.

EROTİK YAYINDAN PARA KAZANDI
Arkada çalan müziğin ritmi ile eteğini kaldırmaya devam eden kadının, canlı yayında sergilediği pozlardan para kazandığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında, bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.

Tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren savcılık, kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı.



GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.K'yi Sultanbeyli'deki ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli H.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

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ANDEZİT
31.01.2023 14:48
Demek ki neymiş ne değilmiş.. türban demek ahlak demek değilmiş. Başı açık kızlara kaportası çizik diyen ahlaksızlar buyrun bakın bacınıza.  
 
Ss
31.01.2023 14:38
Türbanlı bacılardan değilmi bu demekki kafayı örtmekle müslüman olunmuyormuş  
 
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