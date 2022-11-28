Bunları kullanan çocuklar konuşamıyor. Anne babalar dikkat

Teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşan cep telefonu ve tablet kullanımı, ne yazık ki çocukları olumsuz etkilediği vurgulandı.

Geçmişteki mahalle kültürü sebebiyle pek çok çocuk, sokakta oyun oynayarak büyürdü. Çocuklar neredeyse her şeyi, sokaktaki oyunlarda öğrendiği biliniyor.

Sokak kültürünün azalmasıyla birlikte çocuklar evlerde kalarak, telefon ve tabletlere yöneldiği bildirildi. Ancak, çocuklara verilen bu teknolojik ürünler, gelişimlerini büyük oranda etkilediği vurgulandı.

119 annenin katıldığı araştırmaya göre, çocukların toplam ekran süresi ortalamasının 3 buçuk saat olduğu tespit edilmiştir. 2 saat ve üstü ekran süresi olanlarda düşük iletişim skoru ortaya çıkmıştır.

Kısaca, çocuklar 2 yaşından önce herhangi bir ekranla baş başa bırakılmamalıdır. Ekran süresine bütün zamanlar dâhil edilir. Çocukların ellerindeki telefon, tablet dâhil televizyon izleme süresi de geçerlidir.

Erken yaşlarda, özellikle henüz konuşmayı bile öğrenmemiş bebeklerin ellerine verilen bu teknolojik ürünlerin, konuşmalarını geciktirdiği ortaya çıktı. Uzun süre telefonla uğraşan çocukların konuşma becerilerini yavaşlattığı belirlendi.

Teknolojik cihazların ekranlarına maruz kalan çocukların, hareketleri kısıtlanır, çocuklar pasif bir hal alır ve fiziksel gelişimleri olumsuz etkilenir. Hatta obezite ve diğer sağlık sorunlarına ortam hazırlar.

Çocukları ekranlardan uzak tutmak amacıyla, zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olacak oyunlar oynanabilir, onlarla vakit geçirerek sohbet etmeye özen gösterilmelidir. Çocuk Gelişimi Eğitimi konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. M. Meziyet Arı bu konuya ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

“Tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazların 3 yaşından önce kullanılması konuşmanın gecikmesine yol açabilir. Ayrıca çocukların yetişkinlerle ve diğer çocuklarla etkileşimlerini sınırlayarak sosyal duygusal gelişimlerini de olumsuz etkiler. Tablet, telefon ve benzeri cihazlarla geçirilen uzun zaman dilimleri çocuğu pasifleştirir ve hareketli olmasını kısıtlayarak fiziksel gelişimini olumsuz etkiler. Obezite ve diğer sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Birçok araştırma bulgusu 30’uncu aydan önce ekranda geçirilen zaman arttıkça çocukların gelişiminin yavaşladığını göstermektedir.”