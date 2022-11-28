Çocuklara ilk cep telefonu kaç yaşında alınmalı? Uzmanlar açıkladı

Birleşik Krallık'taki çocukların büyük çoğunluğu 11 yaşında bir akıllı telefona sahip oluyor. 9 yaşındaki çocukların akıllı telefon sahibi olması yüzde %44'ten 11 yaşında %91'e çıktı. ABD'de 9-11 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin %37'si çocuklarının kendi akıllı telefonlarına sahip olduğunu belirtti. Avrupa'da 19 ülkede yapılan bir çalışmada, 9 ila 16 yaş arası çocukların %80'i her gün veya neredeyse her gün çevrimiçi olmak için bir akıllı telefon kullandıklarını ifade etti.

ABD'deki California Üniversitesi'nden Candice Odgers, "Ergenlik çağına geldiğimizde, çocukların %90'ından fazlasının bir telefonu var" dedi.

Avrupa'da yedi ülkede yapılan bir araştırma, doğumdan 8 yaşına kadar olan çocukların akıllı telefon ve sosyal medya uygulamalarını kullanma söz konusu olduğunda "çevrimiçi risklere ilişkin algılarının sınırlı olduğunu veya hiç olmadığını" gösterdi.

11-15 yaş arası çocuklarla yapılan bir Danimarka araştırmasında telefonların ebeveynlerin güvenlik duygusunu artırarak çocuklara gerçekten bağımsız hareket kabiliyeti sağladığına dair bazı kanıtlar bulduğunu açıkladı. Çocuklar, telefonların müzik dinleyerek ve ebeveynleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde kalarak dışarıdaki deneyimlerini geliştirdiğini söyledi.

BBC'nin haberine göre; yayınlanan bir makalede ergenlik döneminde belirli yaşlarda sosyal medya kullanımının daha sonraki düşük bir yaşam doyumu dönemiyle ilişkilendirildiği bulundu. Yaşları 10 ila 21 arasında değişen 17.000'den fazla katılımcının verilerini analiz eden araştırmacılar, kızlar için 11 ila 13 ve erkekler için 14 ila 15 yaşlarında daha yüksek sosyal medya kullanımının bir yıl sonra daha düşük yaşam doyumu öngördüğünü buldular. Tersi de doğruydu: Bu yaşta daha az sosyal medya kullanımı, bir sonraki yıl daha yüksek yaşam doyumunun habercisiydi.

CEP TELEFONU KAÇ YAŞINDA ALINMALI?

Uzmanlar ailelere fikir verirken 'kaç yaşında' sorusuna tam bir yanıt vermediğini ifade etti. Yaşın yanı sıra diğer faktörler de sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini etkileyebilir. Çünkü çocukların gelişimleri, farklı hayatlar yaşamaları, sosyal medyayı farklı şekilde kullanmaları gibi pek çok parametre var.

Profesör Candice Odgers, ebeveynlerin sorması gereken temel sorunun şu olduğunu söylüyor: "Çocuk ve aile için nasıl uygun?"

NASIL KARAR VERİLMELİ?

CNBC'de yer alan bir makaleye göre; çocuğunuza bir akıllı telefon verip vermemeye karar vermeden önce, hazır olup olmadıklarını düşünmek önemlidir. Çoğu zaman, bu karar çocuğunuzun olgunluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle karar vermeye yardımcı olması için birkaç soru veya gelişimsel kilometre taşı üzerinde düşünülmelidir.

Örneğin, "Çocuğunuz ne kadar sorumlu? Eşyalarıyla ilgilenmeleri ve telefonu uygun şekilde kullanmaları konusunda sizce hazır mı? Bir telefon çocuğunuz için hem güvenliği hem de sosyal gelişimi açısından ne kadar faydalı olur? Çocuğunuz ekran süresi ve sosyal medya kullanımındaki sınırlamalarla ne kadar iyi başa çıkıyor?" Wisconsin Üniversitesi’nde pediatri profesörü olan Megan Moreno, “Mevcut kanıtlar, bir akıllı telefonun önerildiği veya önerilmediği belirli bir yaşı desteklemiyor” dedi ve şöyle devam etti, "Bir dönüm noktası yaklaşımı kullanmak, bir çocuğun telefona olan ilgisini ve hazır olup olmadığını değerlendirmenin muhtemelen daha iyi bir yoldur"

UZMANLARIN HAZIRLADIĞI 10 SORU

Amerikan Pediatri Akademisi ve AT&T'den çocuk doktorları ise ailelere yönelik 10 soru geliştirmiş. Anketteki sorular şöyle:

- Ailede çocuğunuza telefon alma konusunda kimler konuşmaya başlıyor? Siz mi, çocuğunuz mu hem siz hem çocuğunuz mu?

- Çocuğunuzun güvenliği için ne sıklıkla cep telefonuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

- Bir telefona sahip olmak çocuğunuzun şahsen göremediği aile üyeleri veya arkadaşlarla bağlantı kurmasına ne sıklıkla yardımcı olur?

- Çocuğunuz ne sıklıkla okulda kendisine verilen görevleri bitirmek gibi sorumlu davranışlar sergiliyor?

- Çocuğunuz evdeki TV, tablet veya video oyunlarındaki kısıtlamalar gibi kurallara ne sıklıkla uyuyor?

- Çocuğunuz sırt çantası, şapka veya eldiven gibi eşyalarını ne sıklıkla başarılı bir şekilde takip ediyor?

- Siz yanında değilken karar verirken çocuğunuzun muhakemesine ne sıklıkla güveniyorsunuz?

- Çocuğunuz ne sıklıkla dürtülerle başa çıkabilir (örneğin, ders sırasında konuşmaya direnebilir)

- Çocuğunuz bir hata yaptığında ne sıklıkla size itiraf eder ve ardından işleri daha iyi hale getirmek için çalışır?

- Ebeveyn denetimlerini ayarlamak, bir aile medya planı oluşturmak ve çocuğunuzla çevrimiçi gördükleri ve yaptıkları hakkında konuşmak gibi adımlar atmaya hazır mısınız?