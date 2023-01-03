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Yeni tablet Smartpaper’ın görüntüleri sızdırıldı. Özellikleri de ortaya çıktı

Lenovo’nın yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı tabletin bilgileri sızdırıldı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:33
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Yeni tablet Smartpaper’ın görüntüleri sızdırıldı

Yeni tablet Smartpaper’ın görüntüleri sızdırıldı. Özellikleri de ortaya çıktı
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Lenovo SmartPaper dünya çapında piyasaya sürülecek.

SmartPaper ve Yoga Paper tabletin tasarımı ve form faktörü birbirine benziyor ancak SmartPaper’ın arka panelinde belirgin “YOGA” markası yer almıyor. Başka bir deyişle SmartPaper, küresel pazar için yeniden markalanmış bir Yoga Paper modeli olabilir.

ÖZELLİKLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

SmartPaper tabletin ayrıca bir kaleme sahip olacak. Bununla birlikte, zaten mevcut olan Yoga Paper’a dayanarak, yakında çıkacak olan SmartPaper’ın da 10,3 inçlik uzun bir e-ink ekran paneline sahip olmasını bekleyebiliriz. Farkında olmayanlar için bu panel temelde kullanıcılara gerçek bir kağıt üzerinde okuma ve yazma deneyimi sunuyor. Bakması da oldukça rahattır ve otomatik renk sıcaklığı ve parlaklık ayarları buna yardımcı olur.

Lenovo SmartPaper ile birlikte sunulan kalemin şarj edilmesi veya eşleştirilmesine ihtiyaç bulunmuyor. 23 ms gibi düşük bir gecikme süresine ve 4096 basınç hassasiyeti bulunuyor.

Bunun ile beraber etkilerini simüle etmek için kenardan yazmayı destekleyen

dokuz tür akıllı kalemi destekliyor. Cihazın fiyatına gelecek olursak dünya pazarında 500 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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