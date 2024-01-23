Çocuklarda göz muayenesine dikkat

Çocuklarda oluşan göz kusurlarının erken teşhis ve tedavi edilmesi, çocukların sosyal ve eğitim hayatlarını olumlu yönde etkiliyor.

Çocuklarda göz muayenesi, göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Göz doktorları, hiçbir göz sorunu olmasa bile her çocuğun 3 yaşından okula başlayana kadar mutlaka göz muayenesi olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü çocuklarda oluşan göz kusurları, düzenli muayene ile erken dönemde fark edilebiliyor ve uygun tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor.

Gözün ışığı doğru kıramamasına bağlı oluşan görme bozukluklarına kırma kusuru deniyor. Çocuklarda miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarına sıklıkla rastlanıyor. Bu rahatsızlıklar, gözlük kullanımı veya ameliyatla tedavi edilebiliyor. Ancak tedavi edilmediği takdirde, çocukların sosyal yaşantısını ve eğitim hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu sebeple, anne babaların çocuklarının göz sağlığına dikkat etmesi ve belirli aralıklarla göz doktoruna götürmesi gerekiyor.

HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR?

Şaşılık, katarakt, gözyaşı kanalı tıkanıklığı gibi göz hastalıkları, yetişkinlerde olduğu gibi bebek ve çocuklarda da görülebiliyor. Bu hastalıklar, gözlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde ise başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Bebeklerde ilk göz muayenesi yeni doğan odasında çocuk doktoru tarafından gerçekleştiriliyor. Ardından 6. ve 18. aylarda genel göz muayenesi mutlaka göz doktoru tarafından tekrarlanıyor.

Uzmanlar, çocuklarda en sık görülen göz hastalıklarının kırma kusurları ve şaşılık olduğunu söylüyor. Şaşılığın gözlük kullanımı veya ameliyatla tedavi edilebildiğini belirten uzmanlar, tedavi yönteminin vakanın erken teşhis edilmesi ile tek veya çift gözde kayma durumlarına göre farklılık gösterebildiğini ifade ediyor. Ameliyatla tedavi yöntemi için hastanın en az 2 yaşında olması gerektiğini ve belirli durumlarda 6 yaşına kadar beklenebildiğini de ekliyor.

Göz sağlığı, çocukların sosyal hayatlarını ve okul başarılarını doğrudan etkiliyor. Aileler göz sağlığı konusunda bilinçli hareket etmeli ve çocukta göz kayması, göz kapağı düşüklüğü, göz kısma ya da ovuşturma gibi durumlar gözlendiğinde, muayene zamanını beklemeksizin mutlaka göz doktoruna başvurmalı.